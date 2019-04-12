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Kardeşler filmi fragmanı

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SİNEMA TV  | 12.04.2019 14:54 | Son Güncelleme

Ömer Atay'ın yönettiği; Ege Yazar, Caner Şahin, Gözde Mutluer, Nihal Koldaş, Erol Afşin ve Cankat Aydos gibi isimlerin rol aldığı "Kardeşler", bir namus cinayetinin gölgesinde birbirlerinin kaderini yaşamak zorunda kalan iki kardeşin hesaplaşmasını konu ediniyor.

Kardeşler filmi fragmanı

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kardeşler film sinema fragman

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