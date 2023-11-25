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KARDEŞLERİM 106. BÖLÜM ATV CANLI İZLE! Kardeşlerim saat kaçta başlıyor, hangi gün? ATV yayın akışı

25.11.2023 18:58 | Son Güncelleme:
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Kardeşlerim saat kaçta başlıyor dizinin izleyicileri tarafından merak edildi. Sevilen dizi ATV ekranlarında yayınlanmaya devam ediyor. Celil Nalçakan, Yiğit Koçak, Lizge Cömert, Fadik Sevin Atasoy, Atakan Özkaya, Cihan Şimşek, Berk Ali Çatal ve Su Burcu Yazgı Coşkun'u kadrosunda bulunduran dizinin 106. bölümü sorgulanıyor. Kardeşlerim yeni bölüm heyecanla bekleniyor. Peki, Kardeşlerim saat kaçta başlıyor, hangi gün? İşte Kardeşlerim 106. bölüm ATV canlı izle ekranı ve ATV yayın akışı

Kardeşlerim yeni bölüm ekranı yoğun bir şekilde sorgulanıyor. Cumartesi akşamları reytinglerinde Gönül Dağı ile yarışan Kardeşlerim dizisi ATV yayın akışı listesinde yer almasıyla merak edildi. Bir arkadaş grubunun başından geçenlerin anlatıldığı dizi 4. sezonu ile yayın hayatına devam ediyor. 'Kardeşlerim Sarp gerçek adı ve Atakan Özkaya' ekranları da sorgulanıyor. İşte Kardeşlerim 105. bölüm ATV canlı izle ekranı ve ATV yayın akışı

KARDEŞLERİM SAAT KAÇTA BAŞLIYOR, HANGİ GÜN?

ATV'nin sevilen dizisi Kardeşlerim her hafta cumartesi akşamları ekrana geliyor. Bu hafta 106. bölüm ile ekrana gelecek olan dizide Asiye ve Sarp arasında ipler geriliyor. Heyecanlı ve bir o kadar da duygusal anların yaşanacağı bölüm saat 20.00'de başlayacak.

KARDEŞLERİM 105. BÖLÜM ÖZETİ

Tutuklu yargılanmasına karar verilen Asiye, demir parmaklıklar ardına girerken, Eren ailesi de perişan ve çaresiz bir haldedir. Akif, Ayla’dan Şevval’in eline geçen videoyu nasıl imha edeceğinin telaşını yaşamaktadır. Suzan’ı sarsacak birtakım gerçekler, tekrardan su yüzüne çıkarken, Ömer ile Süsen ilişkisinde umulmadık gelişmeler yaşanır. Süreyya’yla vakit geçirmek isteyen Akif’in yaptığı yeni planda, bu sefer işler beklediği gibi gitmez. Ailesinin başına gelen felaketlerden kurtulmak isteyen Fatma’nın bilinçsizce yaptığı hamle ise hiç beklenmedik bir sonuç doğurur.

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KARDEŞLERİM 106. BÖLÜM ATV CANLI İZLE!

Şengül ile Fatma, büyük bir tehlikeyle karşı karşıyayken, Orhanlar da onlar için son derece telaşlıdır. Yaman'ın kafa karışıklığı, Süreyya'yla ilişkisini bir adım ileriye götürme konusunda kararsızlığa düşmesine sebep olur. Orhan'ın karşısına çıkan beklenmedik kriz, birden fırsata dönüşür. Oğulcan, hala Elif'in gönlünü kazanıp, onunla sevgili olmanın yollarını aramaktadır. Asiye, Emel'in ihtiyaçlarını karşılamak, evin geçimini tek başına sırtlanan Ömer'e destek olmak için yeni bir iş arıyordur. Ömer ile Oğulcan, hiç tahmin edemedikleri tehlikeli bir durumun içine çekilirken, kulüpte karşı karşıya gelen Suzan ile Şevval'in arasında, büyük bir hesaplaşma yaşanır.

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ATV YAYIN AKIŞI

07:30 ATV’de Hafta Sonu
10:00 Ateş Kuşları
13:00 Kardeşlerim
16:00 Ben Bu Cihana Sığmazam
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Kardeşlerim
00:20 Safir
02:20 Ben Bu Cihana Sığmazam
04:30 Cennetin Gözyaşları

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