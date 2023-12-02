KARDEŞLERİM 107. BÖLÜM ATV CANLI İZLE! Kardeşlerim saat kaçta başlıyor? ATV yayın akışı

Kardeşlerim yeni bölüm ekranı yoğun bir şekilde sorgulanıyor. Cumartesi akşamları reytinglerinde Gönül Dağı ile yarışan Kardeşlerim dizisi ATV yayın akışı listesinde yer almasıyla merak edildi. Bir arkadaş grubunun başından geçenlerin anlatıldığı dizi 4. sezonu ile yayın hayatına devam ediyor. 'Kardeşlerim Sarp gerçek adı ve Atakan Özkaya' ekranları da sorgulanıyor. İşte Kardeşlerim 105. bölüm ATV canlı izle ekranı ve ATV yayın akışı

KARDEŞLERİM SAAT KAÇTA BAŞLIYOR, HANGİ GÜN?

ATV'nin sevilen dizisi Kardeşlerim her hafta cumartesi akşamları ekrana geliyor. Bu hafta 106. bölüm ile ekrana gelecek olan dizide Asiye ve Sarp arasında ipler geriliyor. Heyecanlı ve bir o kadar da duygusal anların yaşanacağı bölüm saat 20.00'de başlayacak.

KARDEŞLERİM 106. BÖLÜM ÖZETİ

Şengül ile Fatma, büyük bir tehlikeyle karşı karşıyayken, Orhanlar da onlar için son derece telaşlıdır. Yaman'ın kafa karışıklığı, Süreyya'yla ilişkisini bir adım ileriye götürme konusunda kararsızlığa düşmesine sebep olur. Orhan'ın karşısına çıkan beklenmedik kriz, birden fırsata dönüşür. Oğulcan, hala Elif'in gönlünü kazanıp, onunla sevgili olmanın yollarını aramaktadır. Asiye, Emel'in ihtiyaçlarını karşılamak, evin geçimini tek başına sırtlanan Ömer'e destek olmak için yeni bir iş arıyordur. Ömer ile Oğulcan, hiç tahmin edemedikleri tehlikeli bir durumun içine çekilirken, kulüpte karşı karşıya gelen Suzan ile Şevval'in arasında, büyük bir hesaplaşma yaşanır.

KARDEŞLERİM 107. BÖLÜM ATV CANLI İZLE!

Kulüpte kavga eden Suzan ile Şevval, hemen hastaneye götürülürken, Yasmin de şahit olduğu kavganın şaşkınlığını yaşamaktadır. Soygundan kurtardığı bankanın reklam filmi teklifini alan Orhan’ı yalnız bırakmak istemeyen Şengül, karşılaştığı manzaradan pek memnun olmaz. Suzan ile Yaman cephesinde önemli gelişmeler yaşanırken; Oğulcan’ın Elif’in gönlünü kazanma mücadelesi, tüm hızıyla devam eder. Şevval, her daim Eren ailesinin arkasında duran Burak Müdür’le ilgili radikal bir karar alır. Oğulcan ile Ömer, borçlu oldukları Macit’e karşı bir hamle yaparlarken, Ömer başına gelecek olan büyük tehlikeden habersizdir.

ATV YAYIN AKIŞI

07:30 ATV’de Hafta Sonu

10:00 Kardeşlerim

13:00 Ben Bu Cihana Sığmazam

16:00 Safir

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Kardeşlerim

00:20 Ateş Kuşları

02:20 Kuruluş Osman

04:30 Cennetin Gözyaşları





