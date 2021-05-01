Kardeşlerim 11. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Kardeşlerim 10. son bölüm

Kardeşlerim dizisinin 10. son bölümünde; Ömer, Akif'in para teklifini kabul edince Kadir'le arasında ipler gerilir. Evi terk eden Ömer nereye gideceğini bilmez haldeyken sürpriz bir davet alır.

KARDEŞLERİM 11. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

KARDEŞLERİM 11. BÖLÜM 1. FRAGMANI

KARDEŞLERİM 11. BÖLÜM 2. FRAGMANI

KARDEŞLERİM 10. SON BÖLÜMDE NELER OLDU? KARDEŞLERİM 10. BÖLÜM ÖZET

Doruk kendisine güvenmeyen Asiye'nin kalbini kazanmak için elinden geleni yapar. Orhan çocukları evden kovan, üstüne bir de paralarını alan Şengül'e çok kızgındır. İkilinin arası iyice açılır. Ömer sıfırdan yükselerek, zengin olma hayallerine dalıp Akif'in yanında işe girer. Ancak kardeşlerinden uzakta, ait olmadığı bir dünyada zorlanır, eve geri döndüğünde herkesi şaşırtan bir gelişme olur.

KARDEŞLERİM 11. YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK? KARDEŞLERİM 11. BÖLÜM ÖZET

"Ben anlamam toptan tüfekten, Ben anlamam taştan yürekten..."

"Neyim olursa ol ama hayal kırıklığım olma, orası çok kalabalık, tanıyamam…"

Kadir, Ömer'i hapisten kurtarmak için zor bir karar vermek zorunda kalır. Harika, Asiye'yi okuldan attırmak için sinsi bir plan yapar. Doruk'un ise bu olaya tavrı herkesi şaşkına çevirir. Şengül, Ömer'in Suzan'ın oğlu olduğunu öğrenir ve bu gerçeği kanıtlama derdine düşer. Ömer zengin olursa, hayatları kurtulacak hayaliyle yeni entrikalar peşine düşerken, herkesin hayatını etkileyecek hamleler yapar.

