KARDEŞLERİM 111. BÖLÜM İZLE! Kardeşlerim Şengül diziden ayrıldı mı, dizi bugün var mı? ATV yayın akışı

Kardeşlerim 110. bölüm izleme ekranına dair araştırmalar hızlandı. Her cumartesi akşamı ATV ekranlarında yayınlanan Kardeşlerim dizisi heyecan dolu sahneleriyle dikkat çekmeyi başarıyor. Kardeşlerim'inn 4. sezonu 9 Eylül 2023 Cumartesi akşamı başladı. Dizi, yeni bölümü olan 110. bölümü ile 23 Aralık Cumartesi akşamı izleyicilerle buluşacak. İşte Kardeşlerim dizisinin yeni bölümde yaşanacaklar...

KARDEŞLERİM SAAT KAÇTA BAŞLIYOR, HANGİ GÜN?

ATV'nin sevilen dizisi Kardeşlerim her hafta cumartesi akşamları ekrana geliyor. Bu hafta 111. bölüm ile ekrana gelecek olan dizide Asiye ve Sarp arasında ipler geriliyor. Heyecanlı ve bir o kadar da duygusal anların yaşanacağı bölüm saat 20.00'de başlayacak.

KARDEŞLERİM ŞENGÜL DİZİDEN AYRILDI MI?

Kardeşlerim dizisinde Şengül'ü canlandıran Fadik Sevin Atasoy'un sessiz sedasız diziden ayrıldığı ortaya çıktı. Dizi, Şengül karakteri olmadan devam edecek.

KARDEŞLERİM 110. BÖLÜM ÖZETİ

Oğulcan, Umutcan'ı kaybetmenin büyük korkusunu ve telaşını yaşarken; Nebahat, Süreyya yüzünden öfkelendiği Akif'le ilgili radikal bir karar almak durumunda kalır. Berk'in kafası, babası Gökhan'ın hayatına girmesiyle iyice karışmaya başlamıştır. Evi geçindirebilmek için yanında Emel'le beraber gündeliğe giden Asiye, başlarına gelecek felaketten habersizdir. Yaman, Akif'e karşı Nebahat'le iş birliği yaparken, Asiye ile Ayaz cephesinde beklenmedik gelişmeler yaşanır. Koltukta buldukları paraları saklayan Fatma'nın yaşadığı talihsiz olay, Oğulcan başta olmak üzere, tüm Eren ailesinde şok etkisi yaratır.

KARDEŞLERİM 111. BÖLÜM İZLE!

Emel’in zehirlenmesiyle gözü dönen Ömer, hesap sormak üzere, soluğu Asiye’nin gündeliğe gittiği evde alır. Hamile olduğunu öğrenen Suzan’ın kafası, epey karışık durumdayken; Oğulcan başta olmak üzere, tüm Eren ailesi, Fatma’nın yerini unuttuğu paraları aramaktadır. Nebahat’in, Akif’le ilgili aldığı kararlardan geri dönmeye niyeti yoktur. Yeni bir iş bulan Asiye’nin karşısına, çalıştığı yerde beklenmedik birisi çıkar. Akif, Süreyya ile evlenme eşiğinde olan Yaman’ı, açmaza sokacak bir hamle yapar. Tüm çocuklar ve aileler, yılbaşı coşkusu içindeyken, yeni bir belaya bulaşan Ömer, başına geleceklerden habersizdir.

ATV YAYIN AKIŞI

10:00 Safir

13:15 Aldatmak

16:35 Shazam! 6. Güç

19:00 Atv Ana Haber

20:00 Kardeşlerim





