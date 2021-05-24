Kardeşlerim 15. bölüm fragmanı yayınlandı |Asiye'yi eskortluk ile suçluyorlar!

Başrollerini Celil Nalçakan, Halit Özgür Sarı, Cüneyt Mete, Fadik Sevin Atasoy, Ahu Yağtu ve Simge Selçuk’un paylaştığı Kardeşlerim, anne ve babasını kaybeden dört kardeşin hayatta kalma mücadelesini konu alıyor. Bu hafta 15. yeni bölümüyle izleyeci karşısına çıkacak olan Kardeşlerim'de Asiye'yi kötü bir sürpriz bekliyor.

KARDEŞLERİM DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

Harika Ömer’i annesinden uzaklaştırmak için elinden geleni yapıyor. Melisa’nın annesi ile yaptığı konuşmayı gizlice dinleyen Akif, kızının Kadir ile olan ilişkisini öğreniyor. Kardeşlere karşı öfke büyüyor. Harika’nın destekçileri Asiye’yi hırpalıyor. Ancak Asiye'nin başına gelenler herkesi ürkütür. Bir parti esnasında intikam almak isteyen Harika ve arkadaşları Asiye'nin içkisini ilaç karıştırır ve onu eskortluk yapmakla suçlamak için haince bir plan kurarlar.

KARDEŞLERİM DİZİSİ SON BÖLÜM ÖZETİ

Suzan’ı kurtarmaya çalışırken çarpılan Ömer hastaneye kaldırılır. Suzan Ömer’in başından bir an bile ayrılmaz. Yaptıklarına pişman olan Suzan, Ömer’in imzaladığı sözleşmeyi yırtıp atar ve onunla bağ kurmaya çalışır. Suzan’ın Ömer ile bağ kurmaya çalışması Harika’yı çileden çıkartır. Melisa, Kadir’e okulu bitirmesi için destek olur. Asiye’yi kıskanan Doruk ise onunla aynı kafede işe girer. Ömer’i annesinden ve evinden uzaklaştırmaya çalışan Harika gözünü iyice karartır.



