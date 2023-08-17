Kardeşlerim 4. sezon ne zaman başlayacak? ATV Kardeşlerim dizisi yeni sezon tarihi belli oldu mu?

Kardeşlerim yeni sezon tarihine ilişkin araştırmalar yoğunlaştı. Gençlik dizisi Kardeşlerim'in başrollerinde Celil Nalçakan, Fadik Sevin Atasoy, Cüneyt Mete, Simge Selçuk, Su Burcu Yazgı Coşkun, Yiğit Koçak ve Onur Seyit Yaran yer almaktadır. İşte merakla beklenen Kardeşlerim 4. sezona ilişkin detaylı bilgiler...

KARDEŞLERİM SETE ÇIKTI!

ATV'nin resmi sitesinde paylaşılan bilgilere göre Kardeşlerim dizisi geçtiğimiz günlerde sete çıktı.

KARDEŞLERİM 4. SEZON NE ZAMAN?

ATV ekranlarının ilgiyle takip edilen Kardeşlerim dizisi, 10 Haziran 2023 Cumartesi günü sezon finali yaparak ekranlara ara vermişti. Şimdilerde sette olan Kardeşlerim dizisinin yeni sezon tarihi ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

