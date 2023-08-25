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  4. Kardeşlerim 4. sezon ne zaman başlayacak, hangi tarihte? Kardeşlerim dizisi yeni sezon fragmanı yayınlandı!

Kardeşlerim 4. sezon ne zaman başlayacak, hangi tarihte? Kardeşlerim dizisi yeni sezon fragmanı yayınlandı!

25.08.2023 13:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kardeşlerim dizisi 4. sezon tanıtımı yayınlandı. Senaryosunu Gül Abus Semerci'nin kaleme aldığı, yönetmenliğini Serkan Birinci'nin üstlendiği Kardeşlerim dizisi 3 sezonuyla ATV ekranlarında yayınlandı. Sezon finali ile ekranlara ara veren Kardeşlerim'in yeni sezonu dizinin sıkı takipçileri tarafından merakla bekleniyor. Peki, Kardeşlerim 4. sezon ne zaman başlayacak, hangi tarihte? Kardeşlerim dizisi yeni sezon tarihi belli oldu mu?

Kardeşlerim yeni sezon tarihine ilişkin araştırmalar yoğunlaştı. Gençlik dizisi Kardeşlerim'in başrollerinde Celil Nalçakan, Fadik Sevin Atasoy, Cüneyt Mete, Simge Selçuk, Su Burcu Yazgı Coşkun, Yiğit Koçak ve Onur Seyit Yaran yer almaktadır. İşte merakla beklenen Kardeşlerim 4. sezona ilişkin detaylı bilgiler...

KARDEŞLERİM 4. SEZON FRAGMANI YAYINLANDI!

ATV'nin resmi sitesinde paylaşılan bilgilere göre Kardeşlerim dizisi geçtiğimiz günlerde sete çıktı. Bu gelişmenin ardından 4. sezondan ilk tanıtım da yayınlandı.

kardeşlerim yeni sezon

KARDEŞLERİM 4. SEZON NE ZAMAN?

ATV ekranlarının ilgiyle takip edilen Kardeşlerim dizisi, 10 Haziran 2023 Cumartesi günü sezon finali yaparak ekranlara ara vermişti.

kardeşlerim su

Şimdilerde sette olan Kardeşlerim dizisinin yeni sezon tarihi ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

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