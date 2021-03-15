Kardeşlerim 5. bölüm fragmanı izle | Kardeşlerim yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Cumartesi akşamları yayınlanan Kardeşlerim dizisinin 5. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Anne ve babalarını kaybeden kardeşlerin hayatta kalma mücadelesi verdiği Kardeşlerim’in yeni bölüm fragmanında çalan müzik, herkesi duygulandırıyor…

KARDEŞLERİM’İN SON BÖLÜMÜNDE NELER OLMUŞTU?

Oğulcan ile Ömer’in başındaki bela, Kadir'in de başını derde sokuyor. Harika, intikam almak adına Aybike'yi oyuna getirirken, kendisinin yaşayacağı şokla altüst olmuştur. Kadir, tam beladan kurtuldum derken, kardeşler beklenmedik bir olayla şoke olurlar…

Nebahat doğum günü partisinde olanların ardından çocukları güç duruma koyacak bir karar verirken, Şengül olayların üstünü kapatmak adına eline geçen kozla Nebahat 'in karşına dikilir. Oğulcan ile Ömer’in başındaki bela, Kadir'in de başını derde sokuyor.

KARDEŞLERİM DİZİSİNİN KONUSU…

Hayata ve birbirlerine sımsıkı tutan dört kardeş; Asiye, Emel, Kadir ve Ömer, anne ve babalarını hiç beklenmedik bir biçimde peş peşe kaybetmenin acısıyla yıkılıyor. Mütevazı ancak mutlu bir hayat süren bu dört kardeşin hayatı bu felaketle bütünüyle alt üst olur. Yürekleri baba ve annelerinin acıyla yanarken bir taraftan da hayat mücadelesi içinde olurlar.