Kardeşlerim 5. bölüm fragmanı izle | Kardeşlerim yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Cumartesi akşamları yayınlanan Kardeşlerim dizisinin 5. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Anne ve babalarını kaybeden kardeşlerin hayatta kalma mücadelesi verdiği Kardeşlerim’in yeni bölüm fragmanında çalan müzik, herkesi duygulandırıyor…
Oğulcan ile Ömer’in başındaki bela, Kadir'in de başını derde sokuyor. Harika, intikam almak adına Aybike'yi oyuna getirirken, kendisinin yaşayacağı şokla altüst olmuştur. Kadir, tam beladan kurtuldum derken, kardeşler beklenmedik bir olayla şoke olurlar…
Nebahat doğum günü partisinde olanların ardından çocukları güç duruma koyacak bir karar verirken, Şengül olayların üstünü kapatmak adına eline geçen kozla Nebahat 'in karşına dikilir. Oğulcan ile Ömer’in başındaki bela, Kadir'in de başını derde sokuyor.
Hayata ve birbirlerine sımsıkı tutan dört kardeş; Asiye, Emel, Kadir ve Ömer, anne ve babalarını hiç beklenmedik bir biçimde peş peşe kaybetmenin acısıyla yıkılıyor. Mütevazı ancak mutlu bir hayat süren bu dört kardeşin hayatı bu felaketle bütünüyle alt üst olur. Yürekleri baba ve annelerinin acıyla yanarken bir taraftan da hayat mücadelesi içinde olurlar.
Kardeşlerin kaderini değiştiren bu olayın perde arkasındaki isim olan Akif Atakul da yaptıklarının bedelini ödemeden sıyrılmak adına gerek tüm hamlelerini yapar. Her şeylerini bir anda kaybeden dört kardeş, bir arada kalmayı başarmak için uğraşır…
Karakterler (Oyuncular):
Akif Atakul (Celil Nalçakan)
Kadir Eren (Halit Özgür Sarı)
Suzan Manyaslı (Ahu Yağtu)
Orhan Eren (Cüneyt Mete)
Şengül Eren (Fadik Sevin Atasoy)
Asiye Eren (Su Burcu Yazgı Coşkun)
Ömer Eren (Yiğit Koçak)
Emel Eren (Aylin Akpınar)
Onur Seyit Yaran (Doruk Atakul)
Cihan Şimşek (Oğulcan Eren)
(Simge Selçuk)
(Damla Su İkizoğlu)
(Kaan Sevi)
Aybike Eren (Melis Minkari)
(Recep Usta)
Harika Manyaslı (Gözde Türker)
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