KARDEŞLERİM 97. BÖLÜM FULL İZLE! Kardeşlerim saat kaçta başlıyor, hangi gün? ATV yayın akışı

Kardeşlerim yeni bölüm ekranı yoğun bir şekilde sorgulanıyor. Cumartesi akşamları reytinglerinde Gönül Dağı ile yarışan Kardeşlerim dizisi ATV yayın akışı listesinde yer almasıyla merak edildi. Bir arkadaş grubunun başından geçenlerin anlatıldığı dizi 4. sezonu ile yayın hayatına devam ediyor. İşte Kardeşlerim 97. bölüm canlı izle ekranı ve ATV yayın akışı

KARDEŞLERİM SAAT KAÇTA BAŞLIYOR, HANGİ GÜN?

Kardeşlerim dizisi saat 20.00'de ATV ekranlarında yayınlanıyor. 4 sezondur devam eden Kardeşlerim dizisi her hafta cumartesi akşamları ekrana geliyor.

KARDEŞLERİM 97. BÖLÜM CANLI İZLE

Ömer'i kavgadan kurtarmaya çalıştığı sırada yaralanan Orhan, apar topar hastaneye götürülürken, Aybike de Ayla'yla ilgili öğrendiği gerçeklerin şokunu yaşamaktadır. Akif, gün geçtikçe Mahir'in üstüne daha çok düşmeye devam ederken, yeni kuracağı işin de ilk adımını atar. Şevval, Ataman Koleji'nde Eren kuzenleri hedef alan, ardı arkası kesilmeyen kurallar uygular. Şengül'ün cephesinde işler ters giderken, Suzan'a şok edici bir telefon gelir. Orhanların evine çat kapı gelen bir davetsiz misafir ise Eren ailesini büyük bir şaşkınlığa uğratır.

ATV YAYIN AKIŞI

07:30 ATV’de Hafta Sonu

10:00 Safir

13:00 Safir

16:00 Ben Bu Cihana Sığmazam

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Kardeşlerim

00:20 Safir

02:20 Ateş Kuşları

04:30 Bir Küçük Gün Işığı



