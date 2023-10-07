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KARDEŞLERİM 99. BÖLÜM ATV CANLI İZLE! Kardeşlerim yeni bölüm ne zaman? Son bölüm özeti

07.10.2023 18:26 | Son Güncelleme:
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Kardeşlerim dizisi ATV ekranlarında yayınlanmaya devam ediyor. Celil Nalçakan, Cüneyt Mete, Fadik Sevin Atasoy, Ahu Yağtu ve Su Burcu Yazgı Coşkun'u kadrosunda bulunduran sevilen dizinin 99. bölümü sorgulanıyor. Dizinin son bölümünde Eren ailesi, Orhan’ın annesi Fatma’nın gelişinin şaşkınlığını yaşarken, Suzan da Sado’dan gelen gizemli aramanın peşine düştü. Yeni bölüm heyecanla bekleniyor. Peki, Kardeşlerim yeni bölüm ne zaman? İşte Kardeşlerim 98. bölüm Atv canlı izle ekranı ve son bölüm özeti

Kardeşlerim yeni bölüm ekranı yoğun bir şekilde sorgulanıyor. Cumartesi akşamları reytinglerinde Gönül Dağı ile yarışan Kardeşlerim dizisi ATV yayın akışı listesinde yer almasıyla merak edildi. Bir arkadaş grubunun başından geçenlerin anlatıldığı dizi 4. sezonu ile yayın hayatına devam ediyor. İşte Kardeşlerim 99. bölüm ATV canlı izle ekranı ve ATV yayın akışı

KARDEŞLERİM YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Kardeşlerim dizisi saat 20.00'de ATV ekranlarında yayınlanıyor. 4 sezondur devam eden Kardeşlerim dizisi her hafta cumartesi akşamları ekrana geliyor. Kardeşlerim dizisi bu akşam 99. bölümü ile ekrana gelecek.

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KARDEŞLERİM 99. BÖLÜM ATV CANLI İZLE!

Suzan, üstüne yıkılan suç yüzünden, tutuklanma korkusuyla karşı karşıya kalırken, Akif ve Şevval de farklı hesaplar peşindedir. Fatma, kendisini evden göndermek isteyen Orhan'a karşı, radikal bir çözüm aramaktadır. Yaman'la birlikte açacakları kulübün işlerini halletmek üzere şehir dışına çıkan Akif, hiç beklenmedik birisiyle karşılaşır. Lidya ve Süsen arasındaki iplerin gerilmesi, Ömer'in canını sıkarken, evi geçindirebilmek için yeni bir iş bulan Asiye ise büyük bir tehlikeyle baş başa kalır.

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KARDEŞLERİM SON BÖLÜM ÖZETİ

Eren ailesi, Orhan’ın annesi Fatma’nın gelişinin şaşkınlığını yaşarken, Suzan da Sado’dan gelen gizemli aramanın peşine düşer. Berk’e karşı kendini mahcup hisseden Aybike, Berk’ten gitgide uzaklaşmaya başlar. Fatma her bir aile üyesine ilgi gösterip, kendini sevdirmeye çalışmaktadır. Ataman Koleji’ne yeni kayıt olan sürpriz isim, yeni gerginliklerin tohumunu atar. Yaman ve Akif cephesinde önemli gelişmeler yaşanırken, Ahmet’in ölümünün arkasındaki sır perdesini aralamak isteyen Suzan, hiç beklemediği bir durumla karşı karşıya kalır.

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ATV YAYIN AKIŞI

07:30 ATV’de Hafta Sonu
10:00 Ateş Kuşları
13:00 Ben Bu Cihana Sığmazam
16:00 Aldatmak
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Kardeşlerim
00:20 Safir
03:20 Kuruluş Osman

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