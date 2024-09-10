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Bahar'ın yıldızı Demet Evgar'ın kardeşini görenler çok şaşırdı! Meğer aynı dizideymişler...

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
10.09.2024 16:05
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Şimdilerde yeni sezonu büyük bir heyecanla beklenen Bahar dizisinin yeni bölümleri için geri sayım başladı. Demet Evgar'ın başrolünde yer aldığı ve geçtiğimiz sezona damga vuran dizi ikinci sezonuyla da yine izleyenleri ekrana kilitleyecek. Dizinin başrolü Demet Evgar'ın kardeşi de kendisi gibi oyuncu çıktı. Abla kardeş meğer aynı dizide bile rol almış.

MYNET- Oyuncu kadrosunda Demet Evgar, Buğra Gülsoy, Mehmet Yılmaz Ak, Ecem Özkaya, Füsun Demirel ve Elit Andaç Çam'ın yer aldığı Bahar dizisi geçtiğimiz sezona damga vurmuştu.

Her bölümüyle sosyal medyada büyük yankı uyandıran dizinin yeni bölümleri ise heyecanla bekleniyor. Yeni sezon çekimleri devam eden dizinin ne zaman yayın hayatına yeniden merhaba diyeceği ise henüz bilinmiyor.

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MEĞER AYNI DİZİDEYMİŞLER...

Dizideki rolü ve performansı ile büyük beğeni toplayan Demet Evgar'ın kardeşi de kendisi gibi oyuncu çıktı. Ünlü isim kardeşi ile geçtiğimiz yıllarda aynı dizide bile rol almış.

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Film sektörüyle ilgilendiği bilinen Demet Evgar'ın kardeşi Yiğit Evgar'ın aynı zamanda oyunculuğa da ilgisi var.

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DUYANLAR ÇOK ŞAŞIRDI

Yiğit Evgar ablası Demet Evgar ile birlikte "Gençlik Başımda Duman" dizisinde birlikte kamera karşısına geçmiş. Abla-kardeşin aynı dizide rol aldığı duyanlar şaşkınlığını gizleyemedi ve "Kardeş olduklarını bilmiyordum" yorumlarında bulundular.

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Yönetmenlik yaptığı bilinen Yiğit Evgar bir dönemin reyting rekortmeni dizisi Kavak Yelleri dizisinde de rol almış.

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Demet Evgar bahar
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