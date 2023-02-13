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Kardeşlerim dizisi oyuncusu Ogün Kaptanoğlu’nun enkaz altındaki çocukla konuşması yürek yaktı! “5 dakika sonra kaldıracak mısınız?”

13.02.2023 10:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

10 ili etkileyen depremin ardından enkaz altında kalan vatandaşları kurtarmak için başlayan çalışmalar devam ediyor. En son Kardeşlerim dizisinde rol alan Ogün Kaptanoğlu arama kurtarma çalışmalarına katıldı. Hatay’a giden ünlü oyuncu küçük bir çocuğun kurtarılma anlarını sosyal medya hesabından paylaştı. Ünlü ismin küçük Şevket’le konuşması yürek yaktı.

Kardeşlerim dizisi oyuncusu Ogün Kaptanoğlu’nun enkaz altındaki çocukla konuşması yürek yaktı! “5 dakika sonra kaldıracak mısınız?”

Kahramanmaraş, Gaziantep, Hatay ve birçok ili etkileyen depremin yaraları sarılmaya çalışılıyor. Pazartesi sabaha karşı meydana gelen depremde enkaz altında kalanları kurtarma çalışmaları devam ediyor. Kardeşlerim, Deli Gönül, Diriliş Ertuğrul gibi dizilerde rol alan oyuncu Ogün Kaptanoğlu da Hatay’da çalışmalara katıldı. Ünlü oyuncu küçük Şevket’i ve ablasını enkaz altından çıkardıkları görüntüleri paylaştı. Görüntülerde Şevket’in "5 dakika sonra kaldıracak mısınız?" sorusuna Kaptanoğlu’nun "5 dakika bilemedin 10 dakika sonra sizi çıkaracağız oradan. Az kaldı abiciğim" yanıtını verdiği anlar yürek yaktı.

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ÜNLÜ OYUNCU O ANLARI ANLATTI

Ünlü oyuncu KİF Arama Kurtarma ve ilk yardım ekibi olarak Hatay’ın Defne bölgesine ağır hava koşulları nedeniyle 19 saatte gittiklerini aktardı. Afetin 38. saatinde çalışmaya başladıklarını söyleyen Kaptanoğlu sürecin tamamını şu sözlerle anlattı:
Antakya Spor salonu karşısında bulunan pazar yerine konuşlanıp kurtarma çalışmalarımızı başlattık. Sabaha kadar süren 6,5 saatlik çalışma sonucu profesyonel kurtarma ekibi arkadaşlarımızla Şevket kardeşimizi enkazdan alabildik.

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“KARDEŞİ İÇİN DİRENEN HALİME’Yİ KAYBETTİK”

Maalesef son ana kadar kardeşi için direnen Halime' yi ambulansa alırken tüm müdahalelere rağmen kaybettik. Şevket'in kurtulduğunu gören Halime'nin sevindiğini gördük, söylediklerini unutamayacağız.. sonra huzurla aramızdan ayrıldığını düşünüyoruz. Üzülerek söylemeliyiz ki, Şevket anne, baba, abla ve kız kardeşini kaybetti. Düşünmekten insan kendini alamıyor, keşke elimizde ki imkanlar ve zaman bizden yana olsaydı.

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Tarifi mümkün olmayan duygularımızla, tüm ekip arkadaşlarıma, bizimle omuz omuza çalışan Bolu Komando dan asker kardeşlerime ve kendi kayıplarının acısını yaşarken bizimle enkaza girip mücadele eden Nihat kardeşime selam olsun. İnsan, avunmak için elimizden geleni yaptık diye düşünürken bile utanıyor.
Türk Milletinin başı sağolsun, geçmiş olsun.

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