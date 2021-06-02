Kardeşlerim dizisi Şengül'ün yeğeni kimdir? Atakan Hoşgören kaç yaşında, nereli?

ATV ekranlarında her bölümü ile izleyiciyi ekran başına kilitlemeyi başaran Kardeşlerim dizisinde yeni bir gelişme yaşandı. Yayın hayatına iddialı bir giriş yapan dizinin oyuncu kdrosu büyümeye devam ediyor. Başarılı oyuncu Atakan Hoşgören, sevilen diziye Şengül karakterinin yeğeni olarak katılıyor. Aynı zamanda Lizge Cömert'in hayat verdiği Süsen karakterinin de sevgilisi olacağı ortaya çıktı. Atakan Hoşgören'in dizinin kadroya dahil olacağı bilgisinin yayılması ile izleyiciler tarafından hayatı araştırılmaya başladı. İşte Atakan Hoşgören'in biyografisi...
Sinema, reklam ve dizi oyuncusu, model, sporcu. 1999 yılında İstanbul’da doğdu. 4 Kardeşin en küçüğüdür. Kolej eğitiminden sonra Doğuş Üniversitesi İngilizce İşletme Bölümüne devam etmektedir. Oyuncuk hayatına 7 yıl önce başladı. Birçok reklam filminde oynayan oyuncu, Yıldızlar Şahidim adlı dizide kısa bir süre rol almıştır. Tiyatro deneyimi de bulunan Atakan Hoşgören aynı zamanda 5 yıl kadar Beşiktaş altyapısında basketbol oynamıştır. Oyunculuk eğitimini, çeşitli oyuncu koçlarıyla çalışarak edinen Hoşgören'in en son çalıştığı oyuncu koçu Burak Sarımolla’dır.
Daha önce Beşiktaş altyapısında basketbol oynayan yakışıklı oyuncu ,modellikten sonra ilk olarak Yıldızlar Şahidim dizisinde yer aldı ve başarılı oyunculuğu ile dikkat çekmişti. 4N1K – 2 filmdeki "Ali Tekelioğlu" karakterini canlandırmıştır. 4N1K filminden sonra 2018’de başlayan 4N1K dizisinde rol aldı. Hobileri arasında kitap, sinema, tiyatro, basketbol, müzik, kısa film, spor ve Klasik Araba tutkusu bulunmaktadır.
Rol Aldığı Film ve Diziler:
4N1K Düğün (Ali Tekelioğlu, Sinema Filmi 2020)
Akıncı (Murat, TV Dizisi 2021)
4N1K 2 (Ali Tekelioğlu, Sinema Filmi 2018)
4N1K Yeni Başlangıçlar (Ali Tekelioğlu, TV Dizisi 2018)
Yıldızlar Şahidim (TV Dizisi 2017)
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