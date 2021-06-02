Kardeşlerim dizisi Şengül'ün yeğeni kimdir? Atakan Hoşgören kaç yaşında, nereli?

ATV ekranlarında her bölümü ile izleyiciyi ekran başına kilitlemeyi başaran Kardeşlerim dizisinde yeni bir gelişme yaşandı. Yayın hayatına iddialı bir giriş yapan dizinin oyuncu kdrosu büyümeye devam ediyor. Başarılı oyuncu Atakan Hoşgören, sevilen diziye Şengül karakterinin yeğeni olarak katılıyor. Aynı zamanda Lizge Cömert'in hayat verdiği Süsen karakterinin de sevgilisi olacağı ortaya çıktı. Atakan Hoşgören'in dizinin kadroya dahil olacağı bilgisinin yayılması ile izleyiciler tarafından hayatı araştırılmaya başladı. İşte Atakan Hoşgören'in biyografisi...

ATAKAN HOŞGÖREN KİMDİR?

Sinema, reklam ve dizi oyuncusu, model, sporcu. 1999 yılında İstanbul’da doğdu. 4 Kardeşin en küçüğüdür. Kolej eğitiminden sonra Doğuş Üniversitesi İngilizce İşletme Bölümüne devam etmektedir. Oyuncuk hayatına 7 yıl önce başladı. Birçok reklam filminde oynayan oyuncu, Yıldızlar Şahidim adlı dizide kısa bir süre rol almıştır. Tiyatro deneyimi de bulunan Atakan Hoşgören aynı zamanda 5 yıl kadar Beşiktaş altyapısında basketbol oynamıştır. Oyunculuk eğitimini, çeşitli oyuncu koçlarıyla çalışarak edinen Hoşgören'in en son çalıştığı oyuncu koçu Burak Sarımolla’dır.