Kardeşlerim dizisi yeni bölüm fragmanı izle, Ömer ve Kadir'in arası bozuluyor mu?

ATV ekranlarında Cumartesi günleri yayınlanan Kardeşlerim dizisi izleyicileri ekrana kilitlemeyi başarıyor. Yayınlanan son bölümde Asiye ve Doruk'un okulda birlikte şarkı söylemesi sonrası Harika çileden çıkmış ve Asiye’nin üzerine gitmişti. Peki Kardeşlerim dizisi yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

KARDEŞLERİM DİZİSİ YENİ BÖLÜM FRAGMANI (6. BÖLÜM)

Kardeşlerim dizisinin yeni bölüm fragmanını aşağıdaki videodan izleyebilirsiniz.

KARDEŞLERİM DİZİSİ SON BÖLÜM ÖZET (5. BÖLÜM)

bölümde Akif ve Suzan’ı öpüşürken yakalayan Harika’nın tepkisi Suzan’ı köşeye sıkıştırmış ve Akif yine her şeyin üstünü örtme çabasında olmuştu. Suzan yaşadığı açmazdan ve öğrendiği bir durumdan dolayı bunalmıştı. Aldığı karar, Akif’le Nebahat’ı oldukça şaşırtmıştı. Şengül’ün kurnazlıklarının amacı ise bu defa Nebahat’tır. Asiye ile Doruk okulda beraber şarkı söyleyince Harika iyice çileden çıkmış ve Asiye’nin üzerine gitmişti. Ömer ise duruma tepkisiz kalamamıştı. Aybike’nin eline Harika ile ilgili bir koz geçmiş ve bu koz Ömer ile Harika’yı karşı karşıya getirirken, Kadir’in Orhan’dan öğrendiği gerçek adeta şok etkisi yaratmıştı.

KARDEŞLERİM DİZİSİ YENİ BÖLÜM 2. FRAGMANI (6. BÖLÜM)

Kardeşlerim dizisinin yeni bölüm 2. fragmanını aşağıdaki videodan izleyebilirsiniz.

KARDEŞLERİM DİZİSİ YENİ BÖLÜM 3. FRAGMANI (6. BÖLÜM)

Kardeşlerim dizisinin yeni bölüm 3. fragmanını aşağıdaki videodan izleyebilirsiniz.



