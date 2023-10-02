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Kardeşlerim'e bomba transfer! Eşiyle aynı dizide rol alacak

02.10.2023 15:55 | Son Güncelleme:
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Celil Nalçakan, Cüneyt Mete, Fadik Sevin Atasoy, Ahu Yağtu ve Simge Selçuk'un oyuncu kadrosunda yer aldığı Kardeşlerim dizisinin kadrosuna yeni bir isim dahil oldu. Son olarak Bir Küçük Gün Işığı dizisinde rol alan Şeyma Korkmaz bu sezon Kardeşlerim dizisiyle izleyicisinin karşısına çıkacak. Korkmaz, dizide eşiyle birlikte oynayacak.

4 sezondur Atv ekranlarında izleyicisinin karşısına çıkan Kardeşlerim dizisine yeni bir isim dahil oldu. Son olarak geçtiğimiz yıl Bir Küçük Gün Işığı adlı dizide rol alan Şeyma Korkmaz yeni sezonda Kardeşlerim dizisiyle izleyicisinin karşısına çıkacak.

Şeyma Korkmaz 2

Beni Affet adlı dizide hayat verdiği Feride karakteriyle şöhreti yakalayan Şeyma Korkmaz SnobMagazin'de yer alan habere göre; Kardeşlerim dizisine 99. bölümden itibaren dahil olacak. Korkmaz, Kardeşlerim'de, Süsen karakterinin annesi Süreyya karakterini oynayacak.

Şeyma Korkmaz 1

EŞİYLE AYNI DİZİDE

Şeyma Korkmaz henüz evli değilken eşi Cüneyt Mete ile Beni Affet adlı günlük dizide birlikte rol almıştı.

Şeyma Korkmaz eşi

Korkmaz şimdi eşiyle birlikte ikinci kez aynı dizide rol almış olacak. Cüneyt Mete Kardeşlerim'de Orhan karakterini oynuyor.

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Cüneyt Mete Şeyma Korkmaz kardeşlerim Oyuncu magazin karakteri

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