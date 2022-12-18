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Kardeşlerim'in Asiye'si Su Burcu Yazgı Coşkun kimdir? Su Burcu Yazgı Coşkun Milyoner'de yarışacak!

18.12.2022 14:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kardeşlerim dizisinde Asiye rolüne hayat veren genç oyuncu Su Burcu Yazgı Coşkun, dizide başrolü paylaştığı Onur Seyit Yaran ile Milyoner programında yarışıyor. Bununla birlikte Su Burcu Yazgı Coşkun hakkında detaylar araştırılmaya başlandı. Peki Kardeşlerim'in Asiye'si Su Burcu Yazgı Coşkun kimdir? İşte detaylar...

Kardeşlerim'in Asiye'si Su Burcu Yazgı Coşkun kimdir? Su Burcu Yazgı Coşkun Milyoner'de yarışacak!

Kırmızı Oda dizisinin ardından, dram dizisi olan Kardeşlerim ile ekran önü kariyerine devam eden Su Burcu Yazgı Coşkun'un biyografisi araştırılmaya başlandı. Su Burcu Yazgı Coşkun Pera Güzel Sanatlar Lisesinde eğitim aldı. Peki Kardeşlerim'in Asiye'si Su Burcu Yazgı Coşkun kimdir? İşte detaylar...

Kardeşlerim'in Asiye'si Su Burcu Yazgı Coşkun kimdir? Su Burcu Yazgı Coşkun Milyoner'de yarışacak!

SU BURCU YAZGI COŞKUN KİMDİR?

5 Nisan 2005, İstanbul doğumlu Su Burcu Yazgı Coşkun Türk dizi oyuncusudur. 17 yaşındadır. Oyunculuğa ilk olarak 2012'de başladı. Birçok televizyon dizisinde yer aldı. 4 Aralık 2022 tarihinde Altın Kelebek Ödülü'ne "En İyi Dizi Çifti" ve "Yıldızı Parlayanlar" kategorisinde layık görüldü.

Kardeşlerim'in Asiye'si Su Burcu Yazgı Coşkun kimdir? Su Burcu Yazgı Coşkun Milyoner'de yarışacak!

Karadayı, Sana Bir Sır Vereceğim, Günahkâr, Aşk Yeniden, Kadın, Bizim Hikaye, Kara Yazı, Kuzgun, Kırmızı Oda dizilerinde yardımcı, konuk oyuncu olarak yer aldı. Kardeşlerim dizisi ve Dabbe 3: Bir Cin Vakası filminde başrol oldu.

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