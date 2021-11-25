Kardeşlerim'in Cemile'si Nilsu Yılmaz göğüs dekolteli pozuyla sosyal medyayı salladı!

Kırmızı Oda'dan sonra Kardeşlerim dizisiyle seyirci karşısına çıkan güzel oyuncu Nilsu Yılmaz, sosyal medyayı epey aktif kullanan isimler arasında yer alıyor. Yılmaz, 300 bini aşkın takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından paylaştığı dekolteli pozuyla büyük beğeni topladı.

Aslen İzmirli olan güzel oyuncu, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro Ana Sanat Dalı'nda eğitim görüyor.

18 yaşındaki Yılmaz, her ne kadar şimdilerde Kardeşlerim dizisiyle gündemde olsa da, tanınırlığı, Kırmızı Oda dizisiyle artmıştı.

Instagram'da 330 binden fazla takipçisi bulunan Yılmaz, iddialı paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor.



