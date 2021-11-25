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Kardeşlerim'in Cemile'si Nilsu Yılmaz göğüs dekolteli pozuyla sosyal medyayı salladı!

25.11.2021 09:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ATV'nin sevilen dizisi Kardeşlerim'de hayat verdiği Cemile karakteriyle dikkatleri üzerine toplayan güzel oyuncu Nilsu Yılmaz, Instagram hesabından paylaştığı derin dekolteli pozuyla beğeni yağmuruna tutuldu.

Kardeşlerim'in Cemile'si Nilsu Yılmaz göğüs dekolteli pozuyla sosyal medyayı salladı!

Kırmızı Oda'dan sonra Kardeşlerim dizisiyle seyirci karşısına çıkan güzel oyuncu Nilsu Yılmaz, sosyal medyayı epey aktif kullanan isimler arasında yer alıyor. Yılmaz, 300 bini aşkın takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından paylaştığı dekolteli pozuyla büyük beğeni topladı.

Kardeşlerim'in Ceren'i Nilsu Yılmaz göğüs dekolteli pozuyla sosyal medyayı salladı!

Aslen İzmirli olan güzel oyuncu, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro Ana Sanat Dalı'nda eğitim görüyor.

Kardeşlerim'in Ceren'i Nilsu Yılmaz göğüs dekolteli pozuyla sosyal medyayı salladı!

18 yaşındaki Yılmaz, her ne kadar şimdilerde Kardeşlerim dizisiyle gündemde olsa da, tanınırlığı, Kırmızı Oda dizisiyle artmıştı.

Kardeşlerim'in Ceren'i Nilsu Yılmaz göğüs dekolteli pozuyla sosyal medyayı salladı!

Instagram'da 330 binden fazla takipçisi bulunan Yılmaz, iddialı paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor.

Kardeşlerim'in Ceren'i Nilsu Yılmaz göğüs dekolteli pozuyla sosyal medyayı salladı!

Kardeşlerim'in Ceren'i Nilsu Yılmaz göğüs dekolteli pozuyla sosyal medyayı salladı!

Kardeşlerim'in Ceren'i Nilsu Yılmaz göğüs dekolteli pozuyla sosyal medyayı salladı!

Kardeşlerim'in Ceren'i Nilsu Yılmaz göğüs dekolteli pozuyla sosyal medyayı salladı!


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Anahtar Kelimeler:
Kırmızı Oda dizisi
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