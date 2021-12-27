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Kardeşlerim'in Harika'sı Gözde Türker sokak hayvanlarının toplatılmasına sitem etti! "Asiye'ye saldıran köpekler..."

27.12.2021 09:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kardeşlerim'de Harika karakterini canlandıran Gözde Türker sokak hayvanlarının toplatılmasıyla ilgili üzüntüsünü sosyal medyadan paylaştı. Türker pitbull saldırısına uğrayan Asiye'yle ilgili de yorumda bulundu.

Kardeşlerim'in Harika'sı Gözde Türker sokak hayvanlarının toplatılmasına sitem etti! "Asiye'ye saldıran köpekler..."

ATV'nin ilgiyle izlenen dizilerinden Kardeşlerim'de Harika karakterini hayat veren Gözde Türker hem pitbull saldırısına uğrayan minik Asiye ile ilgili hem de sokak hayvanlarının toplatılmasıyla ilgili bir mesaj yayınlandı.

"Çok üzgünüm" diyen Türker paylaşımında "Her şeyi daha kötü ve nefret dolu bir yere çekmeyi nasıl başarıyoruz?" diye sordu.

Genç oyuncu açıklamasında devam ederek Asiye'ye saldıran köpeklerin sahipli olduğun da değindi. Türker ayrıca konuya dair "İnsan hatası" dedi.

Ekran Alıntısı

Gözde Türker notunun devamında ise "Şimdi mesela sokaktaki köpeğin kafasına zincir bağlayıp acı çekerek öldüren Asiye yaşlarında çocuklar da gördük. Biz çocukların zararlı olduğunu düşünmüyoruz. Bunun da suçu yetiştirenler" yorumunda bulundu.

Türker Asiye ve ailesi için geçmiş olsun dileklerinde de bulundu.

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