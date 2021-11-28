Kardeşlerim'in Kadir'i Halit Özgür Sarı neden diziden ayrıldı? "Hayatımın en zor, en karanlık..."

Pazar akşamlarının vazgeçilmez dizisi Kardeşlerim'de Kadir karakterinin ölümü binlerce izleyeni şoke etti. Genç oyuncu kadrosuyla dikkatleri üzerine çeken yapımda beğeniyle izlenen oyunculardan Halit Özgür Sarı'nın diziden ayrılmasının ardından son bölümle beraber konuyla ilgili araştırmalar da arttı.

Bu noktada "Kardeşlerim dizisinde Kadir öldü mü, Halit Özgür Sarı diziden çıktı mı, neden ayrıldı?" soruları yanıt aramaya başladı. Yapımda karakterin bir kaza sonucunda hayatına kaybettiği söylenmişti. Halit Özgür Sarı ayrılığının nedeni hakkında yapımdan henüz bir açıklama yapılmadı.

VEDA MESAJI

Kardeşlerim dizisinden ayrılan Halit Özgür Sarı veda mesajıyla da dikkat çekti. Halit Özgür Sarı veda mesajında şunları söyledi:

"Hayatımın en zor, en karanlık, en yorucu ama en güzel yolculuğunun son günüydü. Senaryonun elime geldiği ilk günü hatırlıyorum. ‘’Zaten ben değil miyim bu?’’ diye sormuştum etrafımdakilere. Eskilerin aklına sahip şimdilerin çocuğu değil mi bu? Ailesinin kara bahtlısı. Bilemedim ben, bilinmez de zaten. Nereden bilebilirim koskocaman bir ailem olacak şu kadar zamanda? Sete çok hızlı çıkmıştık çok zor bir senaryo vardı önümüzde. Öyle bir sıkı sarıldık ki birbirimize öyle bir sahip çıktık ki AİLE olduk."



