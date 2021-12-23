MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Kardeşlerim'in Melisa'sı Damlasu İkizoğlu saçlarını kestirdi! Bornozlu paylaşımı olay yarattı

Kardeşlerim'in Melisa'sı Damlasu İkizoğlu saçlarını kestirdi! Bornozlu paylaşımı olay yarattı

23.12.2021 08:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kardeşlerim dizisinde canlandırdığı Melisa karakteriyle adından söz ettiren genç oyuncu Damlasu İkizoğlu, saçlarını kestirdi. Uzun saçlarını kısacık kestiren Damlasu İkizoğlu o anları takipçileriyle paylaştı.

Kardeşlerim'in Melisa'sı Damlasu İkizoğlu saçlarını kestirdi! Bornozlu paylaşımı olay yarattı

Kardeşlerim dizisinde canlandırdığı Melisa karakteriyle adını duyuran Damlasu İkizoğlu sosyal medyada her geçen gün popülaritesini arttırmaya devam ediyor.

Kardeşlerim dizisiyle adını geniş kitlelere duyurmayı başaran Damlasu İkizoğlu, geçtiğimiz haftalarda hikayesi sona erdiği için diziye veda etti.

61a01630d265a20e7cf9b9d7

Vedasıyla uzun süre konuşulan İkizoğlu, şimdi de Instagram hesabından yaptığı paylaşım ile gündeme geldi.

SAÇLARINI KESTİRDİ

Sosyal medyayı aktif kullanan isimler arasında yer alan genç oyuncu, diziden ayrılır ayrılmaz imaj değişikliğine gitti.

Uzun saçlarını kısacık kestiren Damlasu İkizoğlu, o anları Instagram hesabının hikaye kısmından takipçileri ile paylaştı.

a

Bornozuyla objektif karşısına geçen güzel oyuncu, yeni imajı ile sevenlerinden tam not aldı.

b

Kısa sürede büyük ilgi gören İkizoğlu'nun paylaşımı, adeta sosyal medyayı salladı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Hülya Avşar 5 milyon TL'lik yeni araç almışHülya Avşar 5 milyon TL'lik yeni araç almış
Kesintisiz bir gece uykusu için yeni Orkid Ultra Gece Extra PlusKesintisiz bir gece uykusu için yeni Orkid Ultra Gece Extra Plus
Yaptığı tepki topladı! "Para içinde yüzüyorsun"Yaptığı tepki topladı! "Para içinde yüzüyorsun"
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Milyonlarca çalışanı ilgilendiren karar TBMM'de kabul edildi

Milyonlarca çalışanı ilgilendiren karar TBMM'de kabul edildi

Öğrencisini sınıftan çıkarıp boğazını sıktı, yumruk attı

Öğrencisini sınıftan çıkarıp boğazını sıktı, yumruk attı

Kovulduktan sonra İstanbul'u terk etti! İşte son hali

Kovulduktan sonra İstanbul'u terk etti! İşte son hali

10 bin doları olan bir vatandaş ne kazanacak?

10 bin doları olan bir vatandaş ne kazanacak?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kur açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kur açıklaması

MasterChef'te olmaması kafaları karıştırdı! Sebebi ortaya çıktı

MasterChef'te olmaması kafaları karıştırdı! Sebebi ortaya çıktı

İlginizi Çekebilir

Ender'in dantel elbisesine gönlü kayanlar için öneriler

Ender'in dantel elbisesine gönlü kayanlar için öneriler

Sevgilisinin ateşli pozlarına kayıtsız kalamadı!

Sevgilisinin ateşli pozlarına kayıtsız kalamadı!

Sizi cilt lekesi derdinden kurtaracak en iyi leke kremi çeşitleri

Sizi cilt lekesi derdinden kurtaracak en iyi leke kremi çeşitleri

Hamile! İmam nikahı da kıydırmış

Hamile! İmam nikahı da kıydırmış

Survivor yarışmacısından skandal sözler! ''Kucağım daha zevkli''

Survivor yarışmacısından skandal sözler! ''Kucağım daha zevkli''

Göğüs dekolteli pozlarıyla Instagram'ı salladı!

Göğüs dekolteli pozlarıyla Instagram'ı salladı!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.