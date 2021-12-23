Kardeşlerim'in Melisa'sı Damlasu İkizoğlu saçlarını kestirdi! Bornozlu paylaşımı olay yarattı

Kardeşlerim dizisinde canlandırdığı Melisa karakteriyle adını duyuran Damlasu İkizoğlu sosyal medyada her geçen gün popülaritesini arttırmaya devam ediyor.

Kardeşlerim dizisiyle adını geniş kitlelere duyurmayı başaran Damlasu İkizoğlu, geçtiğimiz haftalarda hikayesi sona erdiği için diziye veda etti.

Vedasıyla uzun süre konuşulan İkizoğlu, şimdi de Instagram hesabından yaptığı paylaşım ile gündeme geldi.

SAÇLARINI KESTİRDİ

Sosyal medyayı aktif kullanan isimler arasında yer alan genç oyuncu, diziden ayrılır ayrılmaz imaj değişikliğine gitti.

Uzun saçlarını kısacık kestiren Damlasu İkizoğlu, o anları Instagram hesabının hikaye kısmından takipçileri ile paylaştı.

Bornozuyla objektif karşısına geçen güzel oyuncu, yeni imajı ile sevenlerinden tam not aldı.

Kısa sürede büyük ilgi gören İkizoğlu'nun paylaşımı, adeta sosyal medyayı salladı.

