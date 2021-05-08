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Kardeşlerim yeni bölüm fragmanı izle | Asiye hırsızlıkla suçlanıyor, Doruk Asiye'yi koruyor!

08.05.2021 12:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ATV'de yayınlanan sevilen dizi Kardeşlerim, her Cumartesi akşamı izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Son bölümde Kadir, Ömer'i hapisten kurtarmak için oldukça zor bir karar vermek durumunda kalmıştı. Peki Kardeşlerim yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Kardeşlerim yeni bölüm fragmanı ve detaylar...

Kardeşlerim yeni bölüm fragmanı izle | Asiye hırsızlıkla suçlanıyor, Doruk Asiye'yi koruyor!

Her Cumartesi saat 20:00'da ATV'de yayınlanan sevilen dizi Kardeşlerim, izleyicileri ekran başına kilitlemeyi sürdürüyor. Yayınlanan son bölümde Kadir, Ömer'i hapisten kurtarmak için oldukça zor bir karar vermek durumunda kalmıştı. Peki Kardeşlerim yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

KARDEŞLERİM YENİ BÖLÜM FRAGMANI (12. BÖLÜM)

Kardeşlerim dizisinin yeni bölüm fragmanını aşağıdaki videodan izleyebilirsiniz.

KARDEŞLERİM DİZİSİ SON BÖLÜM ÖZETİ (11. BÖLÜM)

Kardeşlerim dizisinin 11. bölümünde Kadir, Ömer'i hapisten kurtarmak için oldukça zor bir karar vermek durumunda kalmıştı. Harika, Asiye'yi okuldan attırmak için sinsi bir plan yapmıştı. Doruk'un ise bu olaya tavrı herkesi şaşkına çevirdi. Şengül, Ömer'in Suzan'ın oğlu olduğunu öğrendi ve bu gerçeği kanıtlama derdine düştü. Ömer eğer zengin olursa, hayatları kurtulacak hayaliyle yeni entrikalar peşine düşerken, herkesin hayatını etkileyecek hamleler yaptı.

KARDEŞLERİM YENİ BÖLÜM 2. FRAGMANI (12. BÖLÜM)

Kardeşlerim dizisinin yeni bölüm 2. fragmanını aşağıdaki videodan izleyebilirsiniz.


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