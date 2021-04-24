Kardeşlerim yeni bölüm fragmanı izle | Ömer elini kana buluyor!

Her Cumartesi saat 20:00'da ATV'de yayınlanan sevilen dizi Kardeşlerim, izleyicileri ekran başına kilitlemeyi sürdürüyor. Yayınlanan son bölümde çocuklar yaşanan tüm olayların üstüne sokakta kalınca, çaresizce İstanbul’u terk etmeye karar vermişlerdi. Peki Kardeşlerim yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

KARDEŞLERİM YENİ BÖLÜM FRAGMANI (10. BÖLÜM)

Kardeşlerim dizisinin yeni bölüm fragmanını aşağıdaki videodan izleyebilirsiniz.

KARDEŞLERİM DİZİSİ SON BÖLÜM ÖZETİ (9. BÖLÜM)

Hastaneye kaldırılan Orhan’ın durumu oldukça ağırdır. Kocasını kaybetme korkusuyla deliye dönen Şengül, olanların suçunu çocuklara atıp, onları evden kovar. Berk ise gözaltına alınır. Çocuklar amcalarına bir şey olacak korkusu yaşarken bir de üstüne sokakta kalınca, çaresiz İstanbul’u terk etmeye karar verirler. Akif ise Berk’i kurtarmak amacıyla bir plan peşindedir. Kadir’i ikna edemeyeceğini bildiğinden Ömer ile görüşmeye karar verir. Ömer’in vereceği karar ise kardeşlerin kaderini fazlaca etkileyecektir.

KARDEŞLERİM YENİ BÖLÜM 2. FRAGMANI (10. BÖLÜM)

Kardeşlerim dizisinin yeni bölüm 2. fragmanını aşağıdaki videodan izleyebilirsiniz.