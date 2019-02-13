Kardeşlik sözleri: Uzun, kısa ve Mevlana’dan kardeşlik sözleri

Kardeşlik denilince akla pek çok şey gelir. Kardeşlik kan bağı ile akrabalığın yanında biriyle kardeş kadar yakın olmayı, dostluğu, birlikteliği, dayanışmayı vb. anlatır. Pek çok insan için canını, her şeyini temsil edebileceğin birine sahip olmaktır. Bu nedenle tarih boyunca kardeşlik kavramı sadece insanların değil toplumların ilişkileri için de önemli bir kavram olmuştur. Doğal olarak kardeşlik adına pek çok şey söylenmiştir. Kardeşlik ve ona bağlı olarak karşılıklı güven, yardımlaşma, düşeni ayağa kaldırma gibi kavramlar çevresinde düşünürler, yazarlar, şairler, politikacılar tarafından veya anonim kaynaklarca önemli sözler söylenmiştir. Biz de sizin için bir kardeşlik sözleri derlemesi hazırladık. Derlememizde Tubmlr, Facebook, Twitter, Instagram gibi platformlarda paylaşıma müsait kısa kardeşlik sözleri bulabilirsiniz. Bunun dışında kardeşlikle ilgili daha zengin ve uzun ifadeler de listemizde yer alıyor. Son olarak listemizde İslam aleminin büyük alimi Mevlana’nın kardeşlik üzerine sözlerini öğrenebilirsiniz.

KISA KARDEŞLİK SÖZLERİ Kardeşlik üzerine söylemek, paylaşmak istediklerinize tercüman olacak bir söz arıyor ama meramınızı kısa ve öz bir şekilde anlatmak istiyorsanız aşağıda sizin için derlediğimiz kısa kardeşlik sözlerinden faydalanabilirsiniz. Kardeş, anne ve babadan kalan en değerli mirastır. Kardeşlik son bulmayan arkadaşlıklardan doğar. Yükü kardeşlik olanın beli bükülür, gönlü bükülmez. Dostun dostun, düşmanın düşmanımdır kardeşim. Kardeş sevgisi diye bir şey var, kelimelerle anlatılmayan. Yüzüne bakıp da derdini hissetmeyen dosta, kelimelerin zaten gücü yetmez. Bizde kardeşlik ölümü bilip yanında kalmaktır! Kardeşlik, düşmesin diye tutmak, kardeşlik, bırakmayacağını bilerek dayanmaktır. Sen abiliğini yaparsan, senden küçükleri de gelir sana kardeşlik yapar. Yaşamak bir ağaç gibi tek ve hür! Bir orman gibi kardeşçesine! Kardeş, anne ve babadan kalan en değerli mirastır. Dostluğun kolları bir yere kadar uzanır, kardeşliğin ki kalplere kadar. Siz kardeş lafını altı harfe sığdırmışsınız biz ise yere göğe sığdıramıyoruz.

Güneşe bağlandı korkuyla önce insan. Sonra ateşe, suya. Ay battı su kurudu gün bitti. Sevgi kardeşlik dostluktu sonsuz olan Her türlü acıya beraber katlanmak değil, her türlü acının üstesinden beraber gelmektir kardeşlik Kardeşlik, düşmesin diye tutmak, bırakmayacağını bilerek dayanmak. Ayağım taşa takılsa bilirim düşmeme izin vermeyecek bir kardeş durur yanımda. Kardeşleri olmalı insanın, tıpkı bir liman gibi; Ara sıra uğrayıp fırtına dininceye kadar koynunda saklanabileceğin. Sadık bir kardeş, on bin akrabaya bedeldir. Kardeşinin sıradan olması önemli değil, gerektiğinde yanında bulunuyorsa çok özel kardeştir. Kardeşlik sözlerde biten bir cümle değil kalpte atan bir sevgi çemberi olmalıdır. Biz kardeş dediğimiz insanlar için ölmeye de gideriz gömmeye de. Kardeşliğin kolları dünyanın bir ucundan bir ucuna kucaklayabilecek kadar uzundur. Aynı anneden doğmak şart mı? Kan bağı gönülden sevenler için değil ki kardeşim! Bu dünyadaki herkes kardeştir önemli olan o kardeşlik bağını bulmaktır.

Belki bir iğne değildik ama biz de çok battık be kardeşim bazılarına. Kimi arkadaşınız olur bu dünyada kimi kardeşiniz. Ve hayatınızdaki rolünü belirleyen hep karşı taraftır. Kardeşinle mücadele etme, onunla alay etme, ona verdiğinden sözden dönme. Kardeşlik son bulmayan arkadaşlıklardan doğar. Paylaşmak kardeşliğin can damarıdır. Her şeyinizi paylaştığınızda ve bu size ağır gelmediğinde kardeş olmuşsunuz demektir. Dostla içilen kahve neşedir. Kahkahalar köpüklerin üzerinde yüzer. Sen açken, tok yatanı kendine kardeş belleme. Kardeş dediğin insan senin kusurlarını sana söylemeli. Sürekli o kusurları gizleyerek, senin tekrar kusur işlemene engel olabilmeli. Yürüdüğünüz yolun düz veya rampa olmasının önemi yoksa, gerisi teferruattır. Aynı kandan olan değil aynı yoldan yürüyendir kardeş. Yan yana olmasa da bedenimiz, düşlerimizde ve davamızda beraberiz, ölene kadar kardeşiz. Normalde her hareketine kızdığınız ancak dışarıdan olumsuz bir eleştiri yapıldığında fütursuzca savunduğunuz insana kardeş denir.

Bizim esas zenginliğiniz; beraber dua edip beraber amin dediğimiz dostlarımızdır. Gözünden akan yaşa ortak olacak kaç kişi var ki kardeşten başka. Kimi kardeşin olarak görüyorsan ya ona benze ya da kardeşin gibi gördüğün insanı kendine benzet ki görenler sizden örnek alsın. Canı acıdığında kalbinizin içinde bir sızı hissediyorsanız ve her şeye rağmen yanında oluyorsanız kardeşsinizdir. İlk adımı attığında ikinci adımını tahmin ettiğiniz ve zarar görmesin diye önlemler aldığınız insanlara kardeş denir. Siz parası olana, kardeşim dersiniz. Biz adam olana! UZUN KARDEŞLİK SÖZLERİ Kardeşlik adına söylenmiş zengin ve derin pek çok söz bulabilirsiniz. İnsanlık tarihinden insan ilişkilerine kardeşlik duygusunun önemini sayfalarca metinlerle anlatabilirsiniz. O kadar olmasa da siz de kardeşlik adına paylaşmak istediklerinizi daha zengin ifadelerle yapmak isterseniz sizin için daha detaylı ve uzun kardeşlik sözleri listeledik. Kardeşlik ne demek bilir misiniz? Kardeşlik, kardeşinin gözlerinin derinlerine bakıp sevgiyi görmek demek. Kalbinin içindeki sıcaklığı hissetmek o kalplerin birlikte atması demek. Bunun için aynı anneden doğmaya gerek yok!

Gün gelir de sahte dostlar seni satarsa, hayat ilmiğini yağlayıp boynuna dolarsa. Korkma kardeşim ben her zaman imdadına yetişirim. Davanda haklıysan kardeşim, varsın bütün dünya karşına dikilsin, seni kimse yenemez. Kardeşim benim ciğerim ateşler içinde yanarken, sen gülüyorsan, kusura bakma kardeşim değilsin. Kardeştik. Biz iki kardeştik can ver deseler ölendik sürmeli gözlerde badem kekik kokan dağlarında koşan el ele verdik mi gökyüzünde uçan kuş yeryüzünde çocuktuk. Dostluklara mesken bu yürek aşıklara değil sevgilinin gözlerine değil kardeşinin sözlerine, selamına merhabasına muhtaç bu yürek merhaba ey güzel kardeşim bu gece de gönlümdesin. Kardeş demek, karındaş demektir. Karındaş demek, aynı karından doğmuş demektir. Aynı karından doğmasak da sen benim kardeşimsin. İhanet insanlar arasında, şeytanın çıkardığı en büyük vesveselerden biridir. Birbirine bağlı kardeşler, şeytana uymamalı ve birbirine ihanet etmemelidirler. Siz kardeş lafını altı harfe sığdırmışsınız biz ise yere göğe sığdıramıyoruz.

Benim yanımda kardeşlerim olduğu sürece korkmama gerek yok. Bütün zorlukları aşabilir, bütün dertleri bitirebiliriz. Kardeş, senin diğer yarındır. Düşerken sizi de düşüreceğini bilseniz bile sıkı sıkı elini tuttuğunuz insan kardeşinizdir. Asla vazgeçmediğiniz ve uğruna canınızdan vazgeçtiğiniz. Nasılsın sorusuna, kötüyüm diyebildiğiniz insanları önemseyin Onlar yüreklerinizi açabileceğiniz insanlardır. Ben dostlarımı ne aklımla ne de kalbimle severim. Olur ya kalp durur, akıl unutur. Ben dostlarımı ruhumla severim, o ne durur ne unutur. Bazı insanlar vardır kendi kanından canından düşman olurlar. Bazı insanlar vardır, ayrı anadan babadan ama sana kardeş olurlar. Arkadaş beraber iyi gün geçirdiğin kişidir, dost beraber anılarını paylaştığın kişi, kardeş ise hayatı paylaşıp beraber gülüp ağladığın kişidir. Her kardeşliğin gökyüzünde bir meleği varmış, yeryüzünde biten her kardeşlik için gökyüzünde bir melek ağlarmış, sana ant olsun ki bizim meleğimiz asla ağlamayacak kardeşim. Kardeşliği denizlere benzetirim; ucu bucağı olmaz, derinliği bilinmez, içindeki sevgi hiç yok olmaz ve en önemlisi üzerindeki tekneyi asla batırmaz.

Aradan geçen yıllara rağmen gördüğünüzde kaldığınız yerden devam ediyorsanız gerçek dostluğu bulmuşsunuzdur. O insan kardeşinizdir bir ömür el ele yürürsünüz. Senin gerçek kardeşin, daima yanında bulunan ve sana faydalı olmak için zarara katlanan, zamanın felaket ve musibetleri ile karşılaştığın zaman ne pahasına olursa olsun yardımına koşandır. Baki dostluk adına nice dilekler vardır. Ölümün dahi ayrılık sayılmadığı gönüller vardır. Mesafeler araya set çekmişse ne çıkar. Sevgide birleşen yürekler vardır. "Aşk bir gün kardeşlikle tanışmış. Aşk kardeşliğe sormuş demiş ki: Ben varken sana ne gerek var? Kardeşlik cevap vermiş: Sen gittiğinde ben güldürüyorum." Kuşkusuz ki dostlar her şeyden önce gelmeli… Herkes gidince onlar kalıyor, seni kendine getirmek için çaba sarf ediyor. Kimsenin umurunda değilken onlar senin için üzülüyor, yanında oluyor her daim. Dost dediğin deniz kenarındaki taşlara benzer, önce birer birer toplarsın, sonra yavaş yavaş atmaya baslarsın. Fakat bazılarını atmaya kıyamazsın, sen atmaya kıyamadıklarımdansın.

Soframızdaki yemeği paylaşmak okul yolunda beraber koşmak askerde aynı safta savaşmak bu yaşamın adı kardeşliktir, kardeşlik. Parayla hayatta çoğu şeyi satın alırsınız. Ama gerçek kardeşliğin sermayesi sadece saf sevgidir. Saf sevgi parayla satın alınamaz. Kardeş gibi yaşamayı öğrenemediğimiz sürece, acı çekmeye mahkum hale geleceğiz. Kardeşlik, sevginin ve dostluğun göstergesidir. Evet Kardeşim! Gülmek varken surat asmak niye, güldürmek varken ağlatmak niye, güzel sözler söylemek varken kalpleri kırmak niye? Hayat çok kısa arkadaşım ve bu dünyadaki hiçbir şey kırılan kalplere değmez. Sizi her şeye rağmen ve herkese rağmen hatta tüm yaptıklarınıza rağmen seven insan kardeşinizdir. Size en güzel emanettir varlığı. Yanında zamanın nasıl geçtiğini anlamadığınız hatta ayrılmamak için kendinize yeni zamanlar yarattığınız insan kardeşinizdir. Çünkü kardeşliğe doyum olmaz. Ne başkasına değişebilirsin, ne başından atabilirsin. Ne onsuz gün geçirebilirsin, ne onunla olduğun vakti başka bir şeye değişebilirsin. Bir kardeş vardır seni sen yapan, bir de kardeş sevgisi.

Kardeşine gülümsemen, iyiliği emredip kötülükten sakındırman, yolunu şaşıranlara yol göstermen, yol üzerinde eziyet veren diken, kemik gibi şeyleri kaldırman, senin su kabından onunkine boşaltman sadakattir. Dostluk yüreğindeki acıyı paylaşmaksa, ağladığında sıcacık bir kucaksa, gerektiğinde ateşe atlamaksa dünya durana ve bu can ölene dek dostunum ve kardeşinim. Herkesle kardeş olunmaz, kardeş dedin mi senden önce koşacak, sen düşerken tutacak, ne olursa olsun seni hiç yalnız bırakmayacak. Kuşkusuz ki kardeşler her şeyden önce gelmeli. Herkes gidince onlar kalıyor, seni kendine getirmek için çaba sarf ediyor. Kimsenin umurunda değilken onlar senin için üzülüyor, yanında oluyor her daim. En güzel yanım, benim küçük balım, canımın ötesinde taşıdığım canım kardeşim. Gönlüden geçen, aklında biten, dilinden dökülen, kalbinden geçen her zaman en iyi şekilde bulsun seni. Kardeşlik öyle bir denizdir ki bibi bulunmaz; öyle bir sırdır ki her gönül kaldırmaz. Öyle özeldir ki vicdanı olmayan anlamaz.