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Kardiyolog en sağlıklı peynirleri sıraladı! Zirvedeki peynir herkesi şaşırttı

Kahvaltı sofralarının vazgeçilmezi olan peynirler arasında hangisi kalp dostu, hangisi riskli? Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Muhammed Keskin, YouTube kanalında yaptığı değerlendirmede en çok tüketilen peynir çeşitlerini tek tek puanladı.

Kardiyolog en sağlıklı peynirleri sıraladı! Zirvedeki peynir herkesi şaşırttı
Gökçen Kökden

Peynirleri kalp sağlığı açısından değerlendiren Kardiyolog Prof. Dr. Muhammed Keskin, yağ ve tuz oranının puanlamada belirleyici olduğunu söyledi. Fermente peynirlerin bağırsak sağlığı açısından önemli olduğunu belirten Keskin, kalp hastalarının özellikle yüksek yağ ve tuz içeren peynirleri kontrollü tüketmesi gerektiğini vurguladı.

Kardiyolog en sağlıklı peynirleri sıraladı! Zirvedeki peynir herkesi şaşırttı 1

LOR PEYNİRİNE TAM PUAN VERDİ

Profesör Keskin'in listesinde en yüksek puanı alan peynir lor peyniri oldu. Lor peynirinin protein açısından oldukça zengin olduğunu belirten Keskin, "Lor peyniri görüp görebileceğiniz en faydalı peynirlerden biridir. Yağ oranı oldukça düşüktür. Günlük tüketim için en güvenilir seçeneklerden biridir. Özellikle kalp hastaları için çok uygundur" dedi.

Lor peynirine 10 üzerinden 10 puan veren Keskin, sporcuların da protein kaynağı olarak lor peynirini tercih edebileceğini ifade etti.

MOZZARELLA VE SÜZME PEYNİR LİSTENİN ZİRVESİNDE

Kardiyolog en sağlıklı peynirleri sıraladı! Zirvedeki peynir herkesi şaşırttı 2

Kalp dostu peynirler arasında mozzarellanın öne çıktığını belirten Keskin, düşük sodyum içeriği ve yüksek protein oranı nedeniyle bu peynire 10 üzerinden 9 puan verdi.

Süzme peynir ise 8,5 puan alırken, labne peyniri de 8 puanla listenin üst sıralarında yer aldı. Keskin, özellikle yağ oranı düşük olan bu peynirlerin kalp sağlığı açısından daha avantajlı olduğunu söyledi.

EZİNE, KAŞAR VE TULUM PEYNİRİNE DİKKAT ÇEKTİ

Kardiyolog en sağlıklı peynirleri sıraladı! Zirvedeki peynir herkesi şaşırttı 3

Türkiye'de en çok tüketilen peynirlerden Ezine peynirine 10 üzerinden 6 puan veren Keskin, bu peynirin fermente bir ürün olmasına rağmen yağ ve tuz oranının yüksek olduğuna dikkat çekti.

Kaşar peynirine 7 puan veren Keskin, tulum peynirini ise yağ oranı nedeniyle 7 puanla değerlendirdi. Eski kaşar peyniri ise 6,5 puan aldı.

KÜFLÜ PEYNİR İÇİN ŞAŞIRTAN YORUM

Probiyotik açısından oldukça zengin olan küflü peynirin sağlık açısından değerli olduğunu belirten Keskin, yüksek yağ ve tuz oranı nedeniyle puanını düşürdüğünü söyledi.

"Tadı mükemmel ama yağ ve tuz oranı çok yüksek" diyen Keskin, küflü peynire 10 üzerinden 5,5 puan verdi.

EN DÜŞÜK NOTU BU PEYNİRLER ALDI

Listede en düşük puanları ise işlenmiş peynir çeşitleri aldı.

Üçgen peynir için "Kötü bir peynirdir, tüketmeyiniz" ifadelerini kullanan Keskin, bu peynire 10 üzerinden 3 puan verdi.

Tost peynirine ise daha da sert çıkan Keskin, "Krem peynirden bile daha kötü. Ambalajına dikkat edin. Tost peyniri yazıyorsa emulsifiye edici tuzlar içerir" diyerek 10 üzerinden 2 puan verdi.

PROF. DR. MUHAMMED KESKİN'E GÖRE PEYNİRLERİN PUANLARI

Kardiyolog en sağlıklı peynirleri sıraladı! Zirvedeki peynir herkesi şaşırttı 4

Lor peyniri: 10/10
Mozzarella: 9/10
Süzme peynir: 8,5/10
Labne: 8/10
Parmesan: 7,5/10
Beyaz peynir: 7/10
Tulum peyniri: 7/10
Eski kaşar: 6,5/10
Ezine peyniri: 6/10
Küflü peynir: 5,5/10
Çedar: 4/10
Üçgen peynir: 3/10
Tost peyniri: 2/10

Prof. Dr. Muhammed Keskin'in değerlendirmesine göre, kalp sağlığı açısından en güvenilir peynir lor peyniri olurken, işlenmiş peynir çeşitleri listenin son sıralarında yer aldı.

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Anahtar Kelimeler:
peynir kalp damar hastalıkları yemek
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