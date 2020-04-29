Karen Gillan, Aaron Paul ve Jesse Eisenberg, bilimkurgu filmi Dual’de boy gösterecek

Doctor Who dizisiyle adını duyuran son olarak Jumanji ile ünü dünya çapında yayılan Karen Gillan, Breaking Bad dizisinin yıldız ismi Aaron Paul ve Mark Zuckerberg’i canlandırdığı The Social Network’le Oscar’a aday olan Jesse Eisenberg, bilimkurgu filmi Dual’de boy gösterecek. Cannes Film Festivali'nin film marketinde görülmesi planlanan filmin şimdiye kadar belirlenen oyuncu kadrosunda Beulah Koale ve Martha Kelly yer alıyor. Dual’in prodüksiyon takvimi ve vizyon tarihi belirsizliğini koruyor.

The Art of Self-Defense filmiyle adından söz ettiren Riley Stearns’ün yönetmenliğini üstleneceği filmin senaryosu da yönetmenin kaleminden çıktı. Filmin odak noktası, ölümcül hastalığı olan bir kadın olacak. Kadın, kendi ölümünün ardından kayıp yaşayacak olan ailesi ve arkadaşları için kendini klonlatmayı seçer. Ancak kadın mucizevi bir şekilde iyileşecektir. Bu durumda klonun teselli etme görevini sonlandırmaya çalışır ve tabii başarısız olur.



