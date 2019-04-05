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Karganın çiğ köfte sevgisi

Ateş Sönmez Ateş Sönmez
İLGİNÇ HABERLER  | 05.04.2019 18:07 | Son Güncelleme

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde bir karga esnafın gözdesi oldu. Çiğ köfte sevgisiyle tüm dikkatleri üzerine çeken kargayı esnaf kendi elleriyle besliyor.

Çerkezköy Atatürk Caddesi üzerinde bulunan bir çiğ köfteci dükkanının adeta müdavimi olan karga çevre esnafının ve vatandaşların da dikkatini çekiyor.

İnsana alışık olan karga, çiğ köfteyi çok seviyor. Çiğ köftecinin çalışanları ise kargayı her gün elleriyle besliyor.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
karga çiğ köfte Tekirdağ

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