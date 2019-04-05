Karganın çiğ köfte sevgisi

Çerkezköy Atatürk Caddesi üzerinde bulunan bir çiğ köfteci dükkanının adeta müdavimi olan karga çevre esnafının ve vatandaşların da dikkatini çekiyor.
İnsana alışık olan karga, çiğ köfteyi çok seviyor. Çiğ köftecinin çalışanları ise kargayı her gün elleriyle besliyor.
(İHA)
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