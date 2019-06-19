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Karganın çorba içme çabası kamerada

Demir Zeybu Demir Zeybu
İLGİNÇ HABERLER  | 19.06.2019 11:32 | Son Güncelleme

İstanbul Fatih’te çorba dağıtımı esnasında bir vatandaşın beton bariyerin üzerine koyduğu çorbayı fark ederek içmeye çalışan karga kameralara yansıdı. Karganın o anları renkli görüntüler oluşturdu.

Fatih’te çorba dağıtımı esnasında bir karga, vatandaşın yolda bulunan beton bariyere koyduğu çorbasını fark etti. Karga, bardakta bulunan çorbayı içmek için başına geçti ancak bir yudum aldıktan sonra çorbanın sıcaklığından ötürü çorbadan uzaklaştı.

O ANLAR KAYDA GEÇTİ

Daha sonrasında vatandaşın bardakta bulunan çorbayı yere indirmesiyle birlikte karga tekrar başına gelerek bu sefer bardağı devirdi. Çorba keyfini yerde sürdüren karga, bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
karga istanbul

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