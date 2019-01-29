Kargocuların rezaleti saniye saniye kamerada!

Rize merkezde bulunan özel bir kargo şirketine ait şubeye kargo ile gönderilmesi için vatandaşlar tarafından emanet edilen eşyaları kargo çalışanlarının yükleme şekli sosyal medyada gündem oldu.
Görüntülerde kargo çalışanlarının kendilerine emanet edilen paketlere karşı dikkatsiz davranışları ve birbirlerine doğru kontrolsüz bir şekilde savurması ve paketlerin sertçe yere düştüğü anlar yer aldı.
Rize’ye gezmeye gelen bir vatandaş tarafından çekildiği öğrenilen görüntüler sosyal medyada paylaşıldı. Paylaşılan bu görüntüler nedeniyle 5 kuryenin işine son verildiği öğrenildi.
İHA
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