Karidesin tadı nasıl? Karidesin tadı neye benziyor?

Kuzey Amerika kıyıları ile Avrupa denizlerinde yaşayan karidesler kabuklu deniz hayvanları sınıfında yer alırlar. Boyları yaklaşık olarak beş ya da altı cm olan karideslerin gövdeleri eklemli olur. Tatlı sularda yaşarlar ve en çok tüketilen deniz ürünlerindendirler.

Farklı türleri buluna karides tatlı su karidesi, Jumbo karides, derin su karidesi gibi türlere sahiptir. Karidesin her bir türü boyut, renk, görüntü, lezzet, yaşam alanları gibi farklılıklar gösterirler. Ayrıca her bir karides türü farklı tariflerde kullanılabilmektedir. Lezzeti dışında insan sağlığına olan faydaları ile de bilinen karidesin besin değeri de oldukça yüksektir.

Karidesin tadı nasıl olur?

Protein açısından zengin bir besin olan karides türleri bu özelliği ile dikkat çekmekte ve tercih edilmektedir. Kas gelişimine yardımcı olan vücudu çeşitli olumsuz durumlardan koruma özelliği bulunan karides düşük kalorili olması nedeni ile de diyet yapanların listelerinde bulunabilen bir yiyecek türüdür.

Sağlıklı beslenmeyi yaşam tarzı haline getirmiş olan kişiler tarafından sık tüketilen bir lezzet olan karides türlerinin 100 gramında yaklaşık olarak 85 kalori ve 20 gram civarı protein bulunur. Ayrıca karideste omega 3 yağ asitleri, çinko, selenyum gibi mineraller ve bolca D vitamini yer almaktadır. Diğer deniz mahsullerine göre kendine has bir tadı ve aroması vardır.

Karidesin tadı neye benziyor?

Karides özellikle patates kızartması seven kişilerin sevdiği bir besin olarak kabul edilir. Soslu olarak daha farklı tariflerle de hazırlanabilen karidesler ince kabuklu, on bacaklı ve genel olarak 2 cm ile 25 cm arasında boyutları değişebilen deniz ürünleridir. Karideslerin bedenleri kalsiyum karbonattan oluşan bir kabuk ile örtülü olur.

Geri geri yüzen karideslerin bazı türleri tatlı sularda bazı türleri ise denizlerde yaşarlar. Denizde yaşayan türlerde yumurtalar sırt kısmında olur ve gelişip açılmaları için suya bırakılırlar. Farklı pişirme ve hazırlama türlerine göre karidesler patates kızartmasını, kalamarı ya da peynir türlerini andıran bir tada sahip olabilir. Pişirme yöntemlerine ve kullanılan soslar ile baharatlara göre tatları da değişiklik gösterebilmektedir.

