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"Karım kızılötesi gücüyle bana ihanet etti!" Esra Erol'un ağzı açık kaldı! Yeni görüntüler ortaya çıktı

31.01.2023 10:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Esra Erol'da programı izleyicileri Zeynep ve Hasan çiftinin açıklamalarının ardından adeta şaşkına uğradı. Hasan, 4.5 aylık hamile olan eşi Zeynep’in kızılötesi sayesinde duvardaki birileriyle iletişim kurduğundan şüphelendiğini belirtmişti. Programın son bölümünde Hasan görüntüleri tüm Türkiye ile paylaştı.

"Karım kızılötesi gücüyle bana ihanet etti!" Esra Erol'un ağzı açık kaldı! Yeni görüntüler ortaya çıktı

Hafta içi her gün ekrana gelen Esra Erol’da programına katılan Zeynep ve Hasan çiftinin açıklamaları gündemde yer alıyor. Programa katılan Hasan açıklamasında eşi Zeynep’in kızılötesi gücü ile duvardaki erkekle iletişim kurduğunu dile getirmişti. Ağızları açık bırakan olayda yeni görüntüler ortaya çıktı.
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“KARIM KIZILÖTESİ GÜCÜ VE TEKNOLOJİ YARDIMIYLA İHANET ETTİ”

Hasan açıklamasında eşinin yalancı olduğunu söyledi ve “Karım kızılötesi gücü ve teknoloji yardımıyla bana ihanet ediyor. Eşim duvarlara bakıyor. Ben o duvarların fotoğrafını çektim. Önce bir anlam veremedim. Sağa sonra sola çevirdim. Bu onun baktığı duvar. Daha birçok görüntü var. Çıplak gözle görülmüyor. Fotoğrafı çekince görülüyor. Benim çıplak gözle göremediğimi karım özel yetenekleriyle görüyor” dedi.
Esra Erol, “Bu resimleri senden başka gören kimse var mı?” diye sordu. Hasan ise “Ben en son elimdeki resmi gösterdiğimde ona yemin ederim size dili tutuldu. Bu bunu nerden buldu gibi.” dedi.

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Zeynep ise “Bu fotoğrafı Instagram’a atın ve anket yapın. Bakalım tüm Türkiye ne diyecek. Artık size de inanmıyor.” dedi ve eşine “Sen fotoğrafları gösterdiğinde insanlar öyle bir şey yok dediğinde gülüyorsun ve inanmıyorsun. Kardeşime de gösterdin o da inanmadı.” sözlerini söyledi.
Hasan, “Ben kardeşine bu fotoğrafı gösterdim o da ‘Sen bana kendi resmini neden gösteriyorsun’ dedi." yanıtını verdi.

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“GÖRÜNTÜ SADECE KARIM VARKEN OLUYOR”

Esra Erol, “Dışardan biri geldiğinde o duvara baktığında bu resmi görebiliyor mu? Yoksa sen mi fotoğrafını çekip resmi büyütünce mi insanlara gösterebiliyorsun?” diye sordu. Hasan ise “Bu görüntü sadece karım varken oluyor. Duvardaki adamı kızılötesi sayesinde sadece karım görüyor” dedi.

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Zeynep, “Telefonlarla yaptığı şeyler bunlar. Buradaki videoda hiçbir şey yok. O uygulamalardan yapıyor. Benim gözümde kameralı lensler var ya oradan yapıyorum bunları sanki. Ben her yerimde mi yaşıyorum bu düzeneği” dedi.

“BEBEK BENDEN DEĞİL” DEDİ

Zeynep sözlerine, "Her fırsatta onu affettim. Çevremdeki herkes Hasan'ı çok sever. Bu yaşananların hiç yaşanmamış olmasını dilerdik. Ben üçüncü çocuğuma hamile olduğumu söyledim, tedavi ol dedim, kocam 'bebek benden değil' dedi, kabul etmedi. " sözleri ile devam etti.

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