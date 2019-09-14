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Karın ağrısı şikayetiyle gitti, safra kesesinden 400 taş çıkarıldı

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TÜRKİYE GÜNCEL  | 14.09.2019 11:19 | Son Güncelleme

Manisa'da gaz sancısı ve karın ağrısı şikayeti ile hastaneye giden Mustafa Barutçuoğlu'nun (23) safra kesesinden, ameliyatla 400 tane taş çıkarıldı. Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Nalbant, ameliyatı yapmaktan değil taşları saymaktan yorulduğunu söyledi.

Şehzadeler ilçesinde yaşayan üniversite öğrencisi Mustafa Barutçuoğlu, 7 Eylül'de, özel bir hastaneye gaz sancısı ve karın ağrısı şikayetiyle başvurdu. Yapılan tetkikler sonucunda Barutçuoğlu'nun safra kesesinde çok sayıda taş olduğu tespit edildi. Kapalı yöntem ile yapılan ameliyatla Barutçuoğlu'nun safra kesesinden milimetrik boyutlardan 1,5 santimetreye kadar ulaşan 400 taş çıkarıldı. Genç hastanın safra kesesinden çıkan çok sayıdaki taş doktorları da şaşırttı.

'SAYARKEN ÇOK YORULDUK'

Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Erdem Nalbant, ameliyatı yaparken değil taşları sayarken yorulduklarını belirterek, "Hastamız bize geldiğinde safra kesesi taşlarına bağlı iltihaplanma şikayeti vardı. Takiplerimiz sırasında maalesef taş bizi beklemedi. Taşlardan bir kısmı ana safra yoluna döküldü. Bu nedenle 'ERCP' dediğimiz işlemle ana safra yoluna dökülen taşlar alındı. Daha sonra cerrahi planımızı yaptık. Ameliyata aldık. Safra kesesinde taşların olduğunu biliyorduk ama bu kadar çok olduğunu tahmin etmiyorduk. Bu kadar çok çıkınca saymak zorunda kaldık. 400 tane taş çıktığını gördük. Genç yaşta bu kadar çok safra kesesi taşı olması nadir bir durum. Çünkü hastamız 23 yaşında. Safra kesesi taşları oluşumunda birçok mekanizma var. Bunlardan biri de kolesterol. Taşlardan bazıları da hematolojik (kan) hastalıklara bağlı olabilir. Hastamızda böyle bir şey mevcut değil. Taşların rengi ve görünümü kolesterol taşlarını andırıyor. Ameliyatımızı laparoskopik olarak gerçekleştirdik. Yani kapalı bir yöntemle ameliyatımızı yaptık. Kendisini taburcu edeceğiz. Çıkartılan taşlar milimetrik boyutlardan 1,5 santimetreye kadar ulaşmakta. Hepsi farklı boyutlarda. Ameliyat yorucuydu ama sayarken daha çok yorulduk" dedi.

'BU KADAR TAŞI NASIL TAŞIDIĞIMA ŞAŞIRDIM'

Ameliyattan sonra safra kesesinden 400 taş çıktığı söylendiğinde kendisinin de çok şaşırdığını belirten Mustafa Barutçuoğlu, "Bu kadar taşı nasıl taşıdığıma şaşırdım. Oysa hastaneye gaz sancısı ve şişkinlik var diye geldim. Sonrasında safra kesesi taşı çıktı. Safra kesesinin olduğu bölgede hep bir sancı vardı. Şimdi kurtuldum. Buraya gelmeden önce ağrı kalbime ve sırtlarıma vurmuştu. Ayrıca yaklaşık 4 seneden bu yana boşluklarımda hafif ağrılar oluyordu. Ameliyatı gerçekleştiren doktorlarıma çok teşekkür ederim" diye konuştu.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Manisa safra kesesi Mustafa Barutçuoğlu

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