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Karıncaları örnek alan köylüler sorunu yarım saatte çözdü

Buğra Coşkun Buğra Coşkun
YAŞAM  | 25.07.2019 13:55 | Son Güncelleme

Aydın’ın Yenipazar ilçesine bağlı kırsal Karacaören Mahallesi’nde karıncaları örnek alarak çalışma yapan köylüler ilginç görüntüler oluşturdu.

Aydın’ın gelenek ve göreneklerine en bağlı köylerinden biri olan Yenipazar Karacören Mahallesi’nde köyün camisi tadilata alındı. Hayırsever vatandaşların destekleri ile yenilenen caminin çatısını da yenileme kararı alan köylüler ellerinde avuçlarında ne varsa harcadı. Kiremitleri de alan köylüler kiremitlerin caminin çatısına taşınması için ciddi bir maliyetle karşılaşınca iş makinesi tutmak yerine kendi yöntemleri sorunu çözdü.

"KARINCALARIN ÇALIŞMA MODELİNİ ÖRNEK ALDIK"

Caminin tadilatı için ciddi miktarda para gittiğini belirten Köy Muhtarı Mustafa Kıroğlan, “Tadilat işi için ciddi para gitti. Herkes imkanları ölçüsünde ne verebilecekse verdi. Sabah kamyon ile kiremit geldi. Caminin önündeki meydana indirdik. Kiremitlerin çatıya taşınması için iş makinası gerekiyordu. Merkeze 15 kilometre uzaklıkta köye vinç gelip kiremitleri çatıya taşıma maliyeti kiremit maliyetinden daha fazla tuttuğunu öğrendik. Cami minaresinden anons ederek köylülerimize yardıma çağırdık. Önce büyük ve canlı bir merdiven yaptık. Daha sonra karıncaların çalıştığı gibi yerden çatya kadar sıralanıp kendi yöntemimizle kısa sürede kiremitleri çatıya taşıdık” diyerek yardımcı olan tüm köylülere teşekkür etti.

Kaynak: İHA

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Karınca Aydın

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