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Karısı 'Aleyna'dan uzak dur' demişti! Boşanıyorlar mı? Survivor Yunus Emre'nin Eşi Beria Özden iddialara ilk kez yanıt verdi!

Ceylan Yıldız Ceylan Yıldız Mynet Magazin Editörü
29.03.2024 11:39
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Survivor'da aldığı cezalarla sık sık gündeme gelen Yunus Emre, Aleyna ile olan yakınlığı ile oldukça dikkat çekiyordu. Aleyna ile yakınlığından rahatsız olan eşi Beria Özden, bu durumu sosyal medyadan sık sık dile getiriyordu. Çiftin boşanacağı iddia edilmişti. Özden, yaptığı paylaşımla iddialara yanıt verdi.

Karısı 'Aleyna'dan uzak dur' demişti! Boşanıyorlar mı? Survivor Yunus Emre'nin Eşi Beria Özden iddialara ilk kez yanıt verdi!

Survivor All Star'da aldığı cezalarla ve girdiği kavgalarla tanınan Yunus Emre'nin son olarak Aleyna'yla olan yakınlığı dikkat çekiyordu.

Yunus Emre'nin Aleyna ile yakınlığından rahatsız olan eşi Beria Özden, bu durumu sosyal medyadan sık sık dile getiriyordu.

YUNUSEMREALEYNA

Sosyal medya hesaplarından bu arkadaşlığı onaylamadığını sık sık dile getiren Beria Özden, bebeğini kaybetmesinin haberini verirken de Yunus Emre'ye "Aleyna'dan uzak dur" demişti.

BOŞANMA İDDİALARI ORTAYA ATILMIŞTI

Ancak Aleyna-Yunus Emre yakınlığının sürmesinin ardından Beria Özden, Instagram hesabında yer alan "Y.E." yazısını kaldırmıştı.

beria

Sitem dolu paylaşımlarının ardından bunu yapmasıyla da haklarında boşanma iddialarının ortaya atılmıştı.

Beria Özden'den boşanma iddialarına yanıt verdi. Evlilik yıldönümlerini kutlayan Beria Özden, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla "Dedikodulara garip haberlere inanmayın itibar etmeyin" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
survivor Yunus Emre sosyal medya ele
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