Karısı onu terk ettikten sonra tüm hayatı değişti! Son hali inanılmaz!

Kalp kırıklığı bir insanın deneyimlediği acımasız bir duygu olabilir. Ama herkes aşık oluyor, aşık olunca riske giriyor ve onu bir ömür canlı tutmak için elinden geleni yapıyor. Bazı insanlar için, asla gerçek anlamda iyileşemeyecekleri, ruh kırıcı bir deneyim olabilir; . bazı insanlar için ise bu kalp kırıklığı motivasyon olabilir ve eski aşkını geçmişe gömüp, küllerinden doğarlar. Sonuncusu tam olarak Shirapyon olarak bilinen Japon bir adamın başına geldi.
Orta yaşa bastığında biraz daha rahatına önem veren ve eski halinden daha kilolu ve salmış olan Japon Shirapyon'u karısı aniden terk etti. Ayrılık acısını ve eşinin ayrılık nedenini hazmedemeyen Shirapyo hayatını komple değiştirip, kendini spor salonunu yazdırdı.
Aşk acısını unutmak için tüm dünyasını vücut geliştirme üzerine kuran Shirapyo, "5 yıl önce boşandım. Başta kendimi alkole verdim ve daha da kilo aldım ama daha sonra büyük bir aydınlanma yaşadım ve vücut geliştirmeye kendimi adadım. Başta kendi çabalarımla 12 kilo verdim ve Vücut Geliştirme Şampiyonası'na katıldım. İlk girdiğimde seçilmedim ama yarışmanın heyecanını ve rekabet duygusunu o kadar sevdim ki 4 senedir bu yarışmalar için spor salonunda ter döküyorum" dedi.
Kendiniz ide görebileceğiniz gibi, Shirapyon hobisine etkileyici bir bağlılık gösterdi, boş zamanlarında spor salonunda bolca zaman geçirdi ve çeşitli vücut geliştirme etkinliklerine düzenli olarak katıldı.
Günlük hayatında tıbbi ekipmanlarla uğraşan bir şirket için çalışan Shirapyon ilham veren hikayesini paylaşma sebebi sadece muhteşem gövdesini göstermekten ibaret değil. Shirapyon insanların gerçekten istediği zaman hayatını istedikleri gibi değiştirebileceklerini göstermek istiyor.
Shirapyon’un vücut geliştirme yolculuğu yeni bir sevgiye de kapı açtı; bikini spor modeli ile tanıştı ve birlikte çok mutlular. Hayatının bir boşanmayla değiştiğini dile getiren Shirapyon, "Kendinizi değiştirmek için illa da vücut geliştirmeye odaklanmak zorunda değilsiniz. Yüzme, koşu, herhangi bir hobi olabilir yeter ki kendini geliştirme konusunda azimli ol" dedi.
Burayı gören bayılıyor! İstanbul'a sadece 2,5 saat
Meteoroloji duyurdu: Bugünden itibaren...
Ankara'da 'çinçilla' katliamı! Bakanlıktan açıklama geldi
Sivas'taki gizemli kayaların sırrı çözülüyor
Akne ve leke tedavisinde ‘ışık terapi’ yöntemi
Sertleşme sorunu damar hastalığının habercisi olabilir
Çok güleceksiniz! Bu haftaya damga vurdular
Okuyucu Yorumları 0 yorum