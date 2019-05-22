Mynet Trend

Karısı onu terk ettikten sonra tüm hayatı değişti! Son hali inanılmaz!

gizemino gizemino
EĞLENCE  | 22.05.2019 12:16 | Son Güncelleme

Japonya'da bir ilaç firmasında çalışan Shirapyon'un hayatı eşinin onu terk etmesinden sonra değişti! Karısı ondan kilolu ve işe yaramaz biri olarak gördüğü için ayrıldı ama bakın o ne yaptı...

Karısı onu terk ettikten sonra tüm hayatı değişti! Son hali inanılmaz!

Kalp kırıklığı bir insanın deneyimlediği acımasız bir duygu olabilir. Ama herkes aşık oluyor, aşık olunca riske giriyor ve onu bir ömür canlı tutmak için elinden geleni yapıyor. Bazı insanlar için, asla gerçek anlamda iyileşemeyecekleri, ruh kırıcı bir deneyim olabilir; . bazı insanlar için ise bu kalp kırıklığı motivasyon olabilir ve eski aşkını geçmişe gömüp, küllerinden doğarlar. Sonuncusu tam olarak Shirapyon olarak bilinen Japon bir adamın başına geldi.

1

Orta yaşa bastığında biraz daha rahatına önem veren ve eski halinden daha kilolu ve salmış olan Japon Shirapyon'u karısı aniden terk etti. Ayrılık acısını ve eşinin ayrılık nedenini hazmedemeyen Shirapyo hayatını komple değiştirip, kendini spor salonunu yazdırdı.

3

Aşk acısını unutmak için tüm dünyasını vücut geliştirme üzerine kuran Shirapyo, "5 yıl önce boşandım. Başta kendimi alkole verdim ve daha da kilo aldım ama daha sonra büyük bir aydınlanma yaşadım ve vücut geliştirmeye kendimi adadım. Başta kendi çabalarımla 12 kilo verdim ve Vücut Geliştirme Şampiyonası'na katıldım. İlk girdiğimde seçilmedim ama yarışmanın heyecanını ve rekabet duygusunu o kadar sevdim ki 4 senedir bu yarışmalar için spor salonunda ter döküyorum" dedi.

6

Kendiniz ide görebileceğiniz gibi, Shirapyon hobisine etkileyici bir bağlılık gösterdi, boş zamanlarında spor salonunda bolca zaman geçirdi ve çeşitli vücut geliştirme etkinliklerine düzenli olarak katıldı.

2

Günlük hayatında tıbbi ekipmanlarla uğraşan bir şirket için çalışan Shirapyon ilham veren hikayesini paylaşma sebebi sadece muhteşem gövdesini göstermekten ibaret değil. Shirapyon insanların gerçekten istediği zaman hayatını istedikleri gibi değiştirebileceklerini göstermek istiyor.

8

YENİ AŞKA BİLE YELKEN AÇTI

Shirapyon’un vücut geliştirme yolculuğu yeni bir sevgiye de kapı açtı; bikini spor modeli ile tanıştı ve birlikte çok mutlular. Hayatının bir boşanmayla değiştiğini dile getiren Shirapyon, "Kendinizi değiştirmek için illa da vücut geliştirmeye odaklanmak zorunda değilsiniz. Yüzme, koşu, herhangi bir hobi olabilir yeter ki kendini geliştirme konusunda azimli ol" dedi.


Bu görüntüler Denizli'den! Bir anda tellere sıkışınca...Bu görüntüler Denizli'den! Bir anda tellere sıkışınca...
Yüzüğünü öyle bir şeye benzettiler ki! Görenler sosyal medyada rezil etti! Yüzüğünü öyle bir şeye benzettiler ki! Görenler sosyal medyada rezil etti!
Game of Thrones finaline Jon Snow damga vurdu Game of Thrones finaline Jon Snow damga vurdu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Vücut Geliştirme vücut geliştirme sporcusu Shirapyon

En Çok Okunan Trend Haberler

Kritik uyarı geldi! Dikkat...

Kritik uyarı geldi! Dikkat...

Koordinatlar belirlendi! Oralara kurulacak

Koordinatlar belirlendi! Oralara kurulacak

Ülke şokta! 'Kevazingo' skandalı

Ülke şokta! 'Kevazingo' skandalı

'ABD, Türkiye'ye iki hafta süre tanıdı'

'ABD, Türkiye'ye iki hafta süre tanıdı'

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Onu gören telefona sarıldı! 90 yaşındaki kadın...

Onu gören telefona sarıldı! 90 yaşındaki kadın...

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Yok böyle şaka! İzleyici ne yapacağını bilemedi

Yok böyle şaka! İzleyici ne yapacağını bilemedi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yüzüğünü öyle bir şeye benzettiler ki! Görenler sosyal medyada rezil etti!

Yüzüğünü öyle bir şeye benzettiler ki! Görenler sosyal medyada rezil etti!

Game of Thrones finaline Twitter’da Jon Snow damga vurdu

Game of Thrones finaline Jon Snow damga vurdu

36 yıl sürdü! Arkeolog Antik Roma kentinin birebir aynısını yapmak için...

36 yıl sürdü! Arkeolog Antik Roma kentinin birebir aynısını yapmak için...

Bizlerden daha iyi selfie çeken sevimli kediler!

Bizlerden daha iyi selfie çeken sevimli kediler!

1 saniye sonrasını düşünmek bile istemeyeceksiniz!

1 saniye sonrasını düşünmek bile istemeyeceksiniz!

Bir garip olay! Köprüyle evlendi: O, yakışıklı ve dayanıklı

Bir garip olay! Köprüyle evlendi: O, yakışıklı ve dayanıklı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.