Karısı onu terk ettikten sonra tüm hayatı değişti! Son hali inanılmaz!

Kalp kırıklığı bir insanın deneyimlediği acımasız bir duygu olabilir. Ama herkes aşık oluyor, aşık olunca riske giriyor ve onu bir ömür canlı tutmak için elinden geleni yapıyor. Bazı insanlar için, asla gerçek anlamda iyileşemeyecekleri, ruh kırıcı bir deneyim olabilir; . bazı insanlar için ise bu kalp kırıklığı motivasyon olabilir ve eski aşkını geçmişe gömüp, küllerinden doğarlar. Sonuncusu tam olarak Shirapyon olarak bilinen Japon bir adamın başına geldi.

Orta yaşa bastığında biraz daha rahatına önem veren ve eski halinden daha kilolu ve salmış olan Japon Shirapyon'u karısı aniden terk etti. Ayrılık acısını ve eşinin ayrılık nedenini hazmedemeyen Shirapyo hayatını komple değiştirip, kendini spor salonunu yazdırdı.

Aşk acısını unutmak için tüm dünyasını vücut geliştirme üzerine kuran Shirapyo, "5 yıl önce boşandım. Başta kendimi alkole verdim ve daha da kilo aldım ama daha sonra büyük bir aydınlanma yaşadım ve vücut geliştirmeye kendimi adadım. Başta kendi çabalarımla 12 kilo verdim ve Vücut Geliştirme Şampiyonası'na katıldım. İlk girdiğimde seçilmedim ama yarışmanın heyecanını ve rekabet duygusunu o kadar sevdim ki 4 senedir bu yarışmalar için spor salonunda ter döküyorum" dedi.