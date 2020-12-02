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Karışık kış kompostosu tarifi: Vitamin bombası doğal içecek

Gökçen Bektaş Gökçen Bektaş 02.12.2020 15:43 | Son Güncelleme:
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Karışık kış kompostosu tarifi: Vitamin bombası doğal içecek

Taze kış meyvelerinden hazırlanan komposto, akşam yemeklerinin yanında şifalı bir eşlikçi oluyor. Tatlı ihtiyacını da karşılayan kış kompostosu oldukça kolay bir şekilde hazırlanıyor. İşte kış kompostosu tarifinin detayları.

Yaz kış severek tükettiğimiz kompostoyu, bugün muazzam kış meyveleriyle hazırladık. Ayva, elma ve armutla hazırladığımız kompostoya dilediğiniz kış meyvesini dahil edebilirsiniz. İşte tatlı niyetine de içebileceğiniz kompostonun yapılışı.

KIŞ KOMPOSTOSU TARİFİ İÇİN MALZEMELER

Bir adet ayva
2 adet armut
2 adet elma
4 su bardağı su
2 su bardağı toz şeker
5 adet karanfil

KIŞ KOMPOSTOSU NASIL YAPILIR?

Geniş ve derin bir tencereye suyu koyun ve kaynamaya bırakın. Ayvayı soyun. Dörde bölün ve çekirdeklerini çıkarın.

Su kaynadıktan sonra içine ayvaları ilave edin. Elmanın da kabuklarını soyun. Onların da çekirdeklerini çıkardıktan sonra çekirdeklerini ayıklayın. Beş dakika sonra kaynayan suya elmaları da ekleyin.

Son olarak armudu soyun. Armudu da kaynayan suya ilave edin. Hemen ardından şekeri ve karanfilleri ekleyin. Yaklaşık 10 dakika kaynatın.
Kompostoyu ocaktan alıp dinlenmeye bırakın. Ilık ya da soğuk bir şekilde servis yapabilirsiniz. Afiyet olsun.

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