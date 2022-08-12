MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Karısının bikinili pozunu paylaşmıştı! Yağmur Atacan ve Pınar Altuğ'dan tekne pozu

Karısının bikinili pozunu paylaşmıştı! Yağmur Atacan ve Pınar Altuğ'dan tekne pozu

12.08.2022 12:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz gün eşi Pınar Altuğ'un bikinili halinin ve fit görüntüsünün haber alması üzerine paylaşım yapan Yağmur Atacan gündem olduktan sonra bu sefer de karısıyla birlikte verdiği pozu paylaştı. Teknede yaz aylarını geçiren çiftin pozuna "Çok güzelsiniz" yorumları yağdı.

Karısının bikinili pozunu paylaşmıştı! Yağmur Atacan ve Pınar Altuğ'dan tekne pozu

Aralarındaki yaş farkıyla sık sık gündeme gelen Yağmur Atacan ve Pınar Altuğ'dan tatil pozu geldi. Sosyal medyayı yeni kullanmaya başlayan eski oyuncu Atacan geçtiğimiz gün karısının bikinili halinin haberini paylaşmıştı. Fit halleriyle sık sık gündem olan 47 yaşındaki Pınar Altuğ için "Yıllara meydan okuyor" yorumları yapılmıştı.

Pınar Altuğ'a yapılan o yorumlarla dalga geçen Atacan paylaşımında ""Her sene 'Yıllara meydan okuyor.' Hangi yıllar len bu yıllar, daha fazla direnemiyorum ben yaşlanacağım" demişti.

Ekran Alıntısı

YAĞMUR ATACAN AŞKA GELDİ

Yağmur Atacan bu sefer de eşiyle aşk pozunu paylaştı. Yağmur Atacan eşiyle pozuna "Seviyorsan konuş dediler, konuşuyoruz" yazdı.

Yağmur Atacan karısı Pınar Altuğ'un bikinili halini paylaştı! &quot;Direnemiyorum ben yaşlanacağım&quot;Yağmur Atacan karısı Pınar Altuğ'un bikinili halini paylaştı! "Direnemiyorum ben yaşlanacağım"

Yaz aylarını teknede geçiren Pınar Altuğ ve Yağmur Atacan'ın pozlarına "Çok güzelsiniz" yorumları yağdı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Karısının soyadını almıştı! Son yaptığı sosyal medyayı salladıKarısının soyadını almıştı! Son yaptığı sosyal medyayı salladı
O soruyu okurken zor anlar yaşadı! "Hepimizin kalbini yaktılar" O soruyu okurken zor anlar yaşadı! "Hepimizin kalbini yaktılar"
Survivor Aleyna Kalaycıoğlu yıldız futbolcuyla yakalandıSurvivor Aleyna Kalaycıoğlu yıldız futbolcuyla yakalandı
Anahtar Kelimeler:
Pınar Altuğ Yağmur Atacan
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Benzin fiyatlarına büyük zam

Benzin fiyatlarına büyük zam

1998 yılındaki olay Türkiye'nin gündemine oturmuştu! Kalbinden bıçaklanarak öldürüldü

1998 yılındaki olay Türkiye'nin gündemine oturmuştu! Kalbinden bıçaklanarak öldürüldü

Galatasaray'da Giresunspor maçı öncesi kriz! Bavullarını topladı gidiyor...

Galatasaray'da Giresunspor maçı öncesi kriz! Bavullarını topladı gidiyor...

İzlediği erotik filmdeki kadının sesini karısına benzetince...

İzlediği erotik filmdeki kadının sesini karısına benzetince...

Bu kadarı fazla! İğrenç akım mide bulandırdı

Bu kadarı fazla! İğrenç akım mide bulandırdı

Sevim Emre'nin gençlik fotoğrafı olay oldu! Demet Akalın Aleyna Tilki'ye benzetti

Sevim Emre'nin gençlik fotoğrafı olay oldu! Demet Akalın Aleyna Tilki'ye benzetti

İlginizi Çekebilir

Komşularının ilişki sırasında çıkardıkları sesleri kaydetti!

Komşularının ilişki sırasında çıkardıkları sesleri kaydetti!

Böylesini duymadınız: Sütün bozulmasını önleyen doğal yöntem!

Böylesini duymadınız: Sütün bozulmasını önleyen doğal yöntem!

Rahatlığından ve tarzından ödün vermek istemeyen erkeklerin favorisi boxerlar

Rahatlığından ve tarzından ödün vermek istemeyen erkeklerin favorisi boxerlar

Kafanızdaki sesleri bastıramıyorsanız, görmezden gelin

Kafanızdaki sesleri bastıramıyorsanız, görmezden gelin

Annesinin hatası yüzünden ölümden döndü!

Annesinin hatası yüzünden ölümden döndü!

Sıcaklarla baş etmenin en pratik yolu portatif klima önerilerimize mutlaka göz atın!

Sıcaklarla baş etmenin en pratik yolu portatif klima önerilerimize mutlaka göz atın!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.