Karısının bikinili pozunu paylaşmıştı! Yağmur Atacan ve Pınar Altuğ'dan tekne pozu

Aralarındaki yaş farkıyla sık sık gündeme gelen Yağmur Atacan ve Pınar Altuğ'dan tatil pozu geldi. Sosyal medyayı yeni kullanmaya başlayan eski oyuncu Atacan geçtiğimiz gün karısının bikinili halinin haberini paylaşmıştı. Fit halleriyle sık sık gündem olan 47 yaşındaki Pınar Altuğ için "Yıllara meydan okuyor" yorumları yapılmıştı.

Pınar Altuğ'a yapılan o yorumlarla dalga geçen Atacan paylaşımında ""Her sene 'Yıllara meydan okuyor.' Hangi yıllar len bu yıllar, daha fazla direnemiyorum ben yaşlanacağım" demişti.

YAĞMUR ATACAN AŞKA GELDİ

Yağmur Atacan bu sefer de eşiyle aşk pozunu paylaştı. Yağmur Atacan eşiyle pozuna "Seviyorsan konuş dediler, konuşuyoruz" yazdı.

Yaz aylarını teknede geçiren Pınar Altuğ ve Yağmur Atacan'ın pozlarına "Çok güzelsiniz" yorumları yağdı.

