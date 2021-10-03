Karısının cinsel içerikli videosunu canlı yayında izleten koca: Eşimi geri kabul ediyorum

Celal Bilgin, FOX TV’de yayınlanan ‘Fulya ile Umudun Olsun’ programına katıldı. Sosyal medyada cinsel içerikli videolar izlemeye başlayan Celal Bilgin, evli olduğu Güldeniz Bilgin’in cinsel içerikli videosunu gördü. Güldeniz Bilgin’in görüntülerini ise canlı yayında izletti.
Celal Bilgin, Güldeniz Bilgin’i vücudundaki ameliyat izlerinden tanıdı. Bunun üzerine çocukları için DNA testi yapılmasını istedi. Celal Bilgin’in annesi, kaçarak evlenen çocuklarıyla ilgili yaşananları anlattı. Evlilik öncesi Güldeniz Bilgin ile Celal Bilgin’in birliktelik yaşadığını öğrendiğini anlatan anne, gelinin kendi elleriyle yıkadığını söyledi.
Anne Zeynep Bilgin, “Cahil ya. Banyo yaptırdım.. Bak yavrum dedim, sen bir şeyler bilmiyordun dedim. Kızım dedim ne yaptınız.. Yapmış bir cahillik, yuvalarını dağıtmasınlar. Daha küçük bunlar cahiller” ifadelerini kullandı.
Celal Bilgin ise, "Birinciye olmuş, ikinciye gider bir daha kabul ederim. Niye? Sonuçta ortada çocuğum var. Bir defa çıktı, ikinciye birdaha kabul ediyorum bak" dedi.
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