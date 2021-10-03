Karısının cinsel içerikli videosunu canlı yayında izleten koca: Eşimi geri kabul ediyorum

Celal Bilgin, FOX TV’de yayınlanan ‘Fulya ile Umudun Olsun’ programına katıldı. Sosyal medyada cinsel içerikli videolar izlemeye başlayan Celal Bilgin, evli olduğu Güldeniz Bilgin’in cinsel içerikli videosunu gördü. Güldeniz Bilgin’in görüntülerini ise canlı yayında izletti.

ÇOCUKLARI İÇİN DNA TESTİ YAPILMASINI İSTEDİ

Celal Bilgin, Güldeniz Bilgin’i vücudundaki ameliyat izlerinden tanıdı. Bunun üzerine çocukları için DNA testi yapılmasını istedi. Celal Bilgin’in annesi, kaçarak evlenen çocuklarıyla ilgili yaşananları anlattı. Evlilik öncesi Güldeniz Bilgin ile Celal Bilgin’in birliktelik yaşadığını öğrendiğini anlatan anne, gelinin kendi elleriyle yıkadığını söyledi.

ANNE ZEYNEP BİLGİN: YAPMIŞ BİR CAHİLLİK

Anne Zeynep Bilgin, “Cahil ya. Banyo yaptırdım.. Bak yavrum dedim, sen bir şeyler bilmiyordun dedim. Kızım dedim ne yaptınız.. Yapmış bir cahillik, yuvalarını dağıtmasınlar. Daha küçük bunlar cahiller” ifadelerini kullandı.

“EŞİMİ GERİ KABUL EDERİM”

Celal Bilgin ise, "Birinciye olmuş, ikinciye gider bir daha kabul ederim. Niye? Sonuçta ortada çocuğum var. Bir defa çıktı, ikinciye birdaha kabul ediyorum bak" dedi.

