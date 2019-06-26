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Karısının eski sevgilisi tarafından sokak ortasında öldürüldü

sesamos sesamos
DÜNYA  | 26.06.2019 22:03 | Son Güncelleme

Bangladeş’te bir kişi, sokak ortasında karısının gözleri önünde kesici bir aletle öldürüldü. Cinayeti işleyenlerden birinin kadının eski sevgilisi olduğu ortaya çıktı.

Karısının eski sevgilisi tarafından sokak ortasında öldürüldü

Bangladeş’in güneyinde bulunan Barguna bölgesinde bir kadın ve kocası sokak ortasında 2 kişi tarafından saldırıya uğradı. Kadın kesici aletler ile kocasına saldıran adamları durdurmaya çalışsa da başarılı olamadı. Saldırı sonrası ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Rifat Sorif tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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Olay sonrası Barguna polis tarafından inceleme başlatıldı. Polis tarafından yapılan ilk açıklamada çiftin yaklaşık 3 ay önce evlendiği ve saldırganın kadının eski sevgilisi olduğunu açıkladı. Polisin olay ile ilgili soruşturması devam ediyor.

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(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Bangladeş cinayet

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