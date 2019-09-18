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Karısının sözlerinden yarım saat sonra hayatını kaybetti

keremuyanik keremuyanik
TÜRKİYE GÜNCEL  | 18.09.2019 14:23 | Son Güncelleme

Bursa'nın İnegöl ilçesinde eşinin boşanmak istediğini söylediği Mustafa Uslu (44), yarım saat sonra, denetimli serbestlik kapsamında temizlik görevlisi olarak çalıştığı caminin bahçesinde fenalaşıp, öldü. Olayı haber alıp camiye gelen eşi Fehime Uslu (37), "Keşke ben ölseydim, sen ölmeseydin" diyerek gözyaşı döktü.

Darp nedeniyle 5 yıl hapis cezası alan, denetimli serbestlik yasasından yararlanıp İnegöl'ün kırsal Yeniceköy Mahallesi'ndeki Göçmen Camii'nde çalışan Mustafa Uslu, cami bahçesinde temizlik yaparken fenalaştı. Durumu fark eden cami imamı, jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen sağlık ekibi, Uslu'nun yaşamını yitirdiğini belirledi.

Acı haberi alıp, olay yerine gelen eşi Fehime Uslu, eşinin cansız bedenini görünce, "Keşke ben ölseydim sen ölmeseydin" diyerek gözyaşı döktü. Uslu, olaydan yarım saat önce eve gelen eşine 'Boşanalım' dediğini belirtti.

Mustafa Uslu'nun cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

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(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
bursa Mustafa Uslu fehime uslu

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
Garip geldim dünyaya Şan şöhrete aldanma Bedel ettin aşkımı Yürek kaldı dağlarda Ne acılar yaşandı Ne yareler kapandı Uykular haram iken Gülüşlerim yalandı Garibim hadi gül biraz Bu bahar dallar kiraz Yaşamak Hep böyledir Su biter seller durmaz Mekanı cennet,geride kalanlara ders,olsun
hem boşanalım diyor hem dizinde ağlıyor inandırıcı değil...
bu kadınlarda iyice şaşirdi boşanma boşanma diye istisnalar hariç kurunun yanında yaşta yanıyor yazik
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