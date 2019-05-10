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Karısının yasak ilişki yaşadığı pazarcıyı kiralık katile öldürtmüş

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YAŞAM  | 10.05.2019 10:31 | Son Güncelleme

Antalya'da semt pazarında çorap satan Mehmet Hür'ün (42), ilişki yaşadığı F.M.'nin kocası Bahattin Madak tarafından, kiralık katil Ömer Vesek'e öldürtüldüğü ortaya çıktı.

Karısının yasak ilişki yaşadığı pazarcıyı kiralık katile öldürtmüş

Olay, geçen yıl 31 Ekim'de, Kepez ilçesi Düdenbaşı Mahallesi'ndeki semt pazarında saat 19.00 sıralarında meydana geldi. Pazarlarda seyyar şekilde çorap satan 2 çocuk babası Mehmet Hür, akşam saatlerinde pazar yerine açtığı sergisini topladı. Satmak için getirdiği çorapları motosikletine yükleyen Hür, başında kapüşon olan bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Tabancayla Hür'e 6 kez ateş eden saldırgan olay yerinden kaçtı. Mehmet Hür olay yerinde yaşamını yitirirken, polis cinayet zanlısının peşine düştü.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince derinleştirilen soruşturma neticesinde olayın şüphelileri oldukları belirlenen Bahattin Madak, eşi F.M. ve Ömer Vesek, eş zamanlı operasyonla yakalandı. Emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Bahattin Madak ve Ömer Vesek, 'tasarlayarak öldürme', 'tasarlayarak öldürmeye azmettirme' suçlarından tutuklandı. F.M. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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KİRALIK KATİL TUTMUŞ

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame, Antalya 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. Cinayetin para karşılığı işlendiği belirtilen iddianamede, şöyle denildi:

"Şüpheli Bahattin Madak, eşi F.M. ile ilişki yaşadığını öğrendiği maktul Mehmet Hür'ün peşine düştü. Eşinden maktulün pazarda çorap sattığını öğrenen Bahattin Madak, cinayet planı yaptı. Ev ve iş yeri kirasını ödemekte zorlanan, çocuklarını okutmakta güçlük çeken ve ayrıca işleri kötü giden memleketlisi Ömer Vesek ile bir araya gelen Bahattin Madak, miktarı öğrenilemeyen para karşılığında Ömer Vesek'ten Mehmet Hür'ün öldürülmesini istedi. Ömer Vesek, bu teklifi kabul ederken, Bahattin Madak da eşi ile birlikte pazarda Mehmet Hür'ü aramaya başladı. F.M., Düdenbaşı Mahallesi'ndeki pazarda gördüğü Mehmet Hür'ü eşi Bahattin Madak'a gösterdi. Bahattin Madak, eşini eve bıraktıktan sonra Ömer Vesek'e haber verdi. Pazar yerine gelen Ömer Vesek, pazar içerisinde takip ettiği maktulü pazardan ayrılmak üzereyken tabanca ile kurşun yağmuruna tuttu. Mehmet Hür olay yerinde yaşamını yitirirken, Ömer Vesek kaçtı."

Üç şüphelinin 'tasarlayarak insan öldürme' eylemine katıldığına vurgu yapılan iddianamede, şüpheli Ömer Vesek'in asli fail, Bahattin Madak'ın azmettirici, F.M.'nin ise söz konusu eylemin gerçekleştirilmesine yardımcı fail olarak yardım etmekten sorumlu tutulması istendi. Ayrıca, şüpheli Bahattin Madak ve Ömer Vesek'in ruhsatsız silah bulundurma, taşıma, satın alma, kullanma suçundan da yargılanması gerektiğine dikkat çekildi. Cinayet davasının görülmesine önümüzdeki günlerde başlanacak.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
kiralık katil Antalya mehmet hür

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