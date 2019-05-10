Karısının yasak ilişki yaşadığı pazarcıyı kiralık katile öldürtmüş

Olay, geçen yıl 31 Ekim'de, Kepez ilçesi Düdenbaşı Mahallesi'ndeki semt pazarında saat 19.00 sıralarında meydana geldi. Pazarlarda seyyar şekilde çorap satan 2 çocuk babası Mehmet Hür, akşam saatlerinde pazar yerine açtığı sergisini topladı. Satmak için getirdiği çorapları motosikletine yükleyen Hür, başında kapüşon olan bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Tabancayla Hür'e 6 kez ateş eden saldırgan olay yerinden kaçtı. Mehmet Hür olay yerinde yaşamını yitirirken, polis cinayet zanlısının peşine düştü.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince derinleştirilen soruşturma neticesinde olayın şüphelileri oldukları belirlenen Bahattin Madak, eşi F.M. ve Ömer Vesek, eş zamanlı operasyonla yakalandı. Emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Bahattin Madak ve Ömer Vesek, 'tasarlayarak öldürme', 'tasarlayarak öldürmeye azmettirme' suçlarından tutuklandı. F.M. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

KİRALIK KATİL TUTMUŞ