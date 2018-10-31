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Karius, ayrılık iddialarına sosyal medyada tepki gösterdi

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 31.10.2018 18:25 | Son Güncelleme

Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş'ın başarılı kalecisi Loris Karius, siyah beyazlı kulüple yaptığı anlaşmanın iptal edileceği iddialarına sert çıktı.

Karius, ayrılık iddialarına sosyal medyada tepki gösterdi

Beşiktaş’ın sezon başında Liverpool’dan iki yıllığına kiraladığı kaleci Loris Karius, hakkında çıkan iddialara sert bir yanıt verdi.

Instagram hesabından kahve içtiği bir fotoğrafını paylaşan 25 yaşındaki Alman file bekçisi, “Önce kahve, ardından da medya bo….ları” notunu yazdı.

Başarılı kaleci hakkında çıkan haberlerde siyah beyazlı kulübün transferinden sadece 3 ay geçmesine rağmen Karius ile yapılan anlaşmayı iptal edeceği iddia edildi.

Forvet bölgesinde sıkıntı yaşayan Beşiktaş’ın, Karius ile yapılan anlaşmayı iptal ederek Merseyside ekibinde forma şansı bulamayan Belçikalı golcü Divock Origi’yi kadrosuna katmayı planladığı öne sürüldü.

Öte yandan Karius’un menajeri Florian Goll de çıkan haberlere, “Bu iddia bir saçmalık. Bu dedikoduların nereden çıktığını ben de bilmiyorum. Son derece zorlama bir haber” ifadeleriyle tepki gösterdi.

İşte Karius’un o paylaşımı;

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Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş Loris Karius

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