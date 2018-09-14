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Karius, İngiltere'ye dönmeyebilir

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 14.09.2018 15:59 | Son Güncelleme

İngiliz basını, Liverpool’da yitirdiği ilgi ve itibarı Beşiktaş’ta yeniden kazanan ve taraftarların büyük ilgisinden mutlu olan Loris Karius’un, kiralık sözleşmesi bitse de İngiltere'ye geri dönmeyeceğini öne sürdü.

Karius, İngiltere'ye dönmeyebilir

Özellikle Şampiyonlar Ligi’nin finalinde yediği hatalı golden sonra İngiltere’de çok eleştirilen Loris Karius’un, İstanbul’da gördüğü ilgi ve sevgi İngiliz basınına konu oldu.

Daily Mail, Alman file bekçisinin bu sevgi nedeniyle kendine geldiğini ve yeniden havasını bulup, özgüven kazandığını vurguladı. Yapılan haber analizde Alman file bekçisinin İstanbul’a kiralık gittiği ancak 2 yıllık dönemin ardından Beşiktaş’ın istemesi halinde bir daha Ada’ya dönmeyeceği öne sürüldü.

DOĞRU BİR TERCİH
Bursa karşısında ilk maçına çıkan Karius’un iyi bir performans gösterdiğini ancak yenilen golde hatalı olduğunu, buna rağmen Beşiktaş taraftarının Alman kaleciye hoşgörülü davrandığını belirten gazete, “İngiltere’de istikrarsız bir performansla devam etti. Alisson geldikten sonra da Liverpool’u terk etmek istemesi onun için doğru bir tercihti” yorumu yapıldı. (Akşam)

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Anahtar Kelimeler:
Loris Karius Beşiktaş liverpool

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