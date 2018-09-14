Karius, İngiltere'ye dönmeyebilir

Özellikle Şampiyonlar Ligi’nin finalinde yediği hatalı golden sonra İngiltere’de çok eleştirilen Loris Karius’un, İstanbul’da gördüğü ilgi ve sevgi İngiliz basınına konu oldu.

Daily Mail, Alman file bekçisinin bu sevgi nedeniyle kendine geldiğini ve yeniden havasını bulup, özgüven kazandığını vurguladı. Yapılan haber analizde Alman file bekçisinin İstanbul’a kiralık gittiği ancak 2 yıllık dönemin ardından Beşiktaş’ın istemesi halinde bir daha Ada’ya dönmeyeceği öne sürüldü.

DOĞRU BİR TERCİH

Bursa karşısında ilk maçına çıkan Karius’un iyi bir performans gösterdiğini ancak yenilen golde hatalı olduğunu, buna rağmen Beşiktaş taraftarının Alman kaleciye hoşgörülü davrandığını belirten gazete, “İngiltere’de istikrarsız bir performansla devam etti. Alisson geldikten sonra da Liverpool’u terk etmek istemesi onun için doğru bir tercihti” yorumu yapıldı. (Akşam)

