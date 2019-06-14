Kariyer koçluğu ile gelen başarı

işte tam bu noktada kariyer koçluğu sayesinde deneme ve yanılmalarla oyalanmadan, zaman kaybetmeden ve odaklanarak kariyerinizde ilerlemeniz mümkün. KARİYER KOÇLUĞU NEDİR? Kariyer Koçluğu kişinin tüm yaşamına bakışı kaçırmadan, “esnek bir odakla” kariyerine baktığımız bir koçluk alanı. Kariyer Koçluğu çok farklı şekillerde gerçekleşebiliyor. Kimi zaman kişi mevcut kariyerinde daha başarılı, etkili veya mutlu olmak için kariyer koçuna ihtiyaç duyuyor. Kimi zaman da yepyeni bir kariyerin karar aşamasında bize ulaşıyor. Bazen kişi, ortada hiçbir şey yokken, nasıl bir kariyer istediği ile ilgili hiçbir fikri yokken bize geliyor. Ve bazen de bunların biri için gelip koçluk sürecinden sonra bambaşka bir tanesiyle devam etmeyi seçebiliyor. Dolayısıyla kariyer koçluğunda tüm olasılıkların mümkün olduğu, bütünsel ve geniş bir yaklaşım etkili oluyor. Yıllar geçiyor ve bizler otomatik pilotta aynı varsayım, önyargı ve korkularla aynı şeyleri hayatımızda yaratmaya devam ediyoruz. Eğer yaşamınızda şu anda olanlardan başka bir şeyler yaratmak istiyorsanız, bir kariyer koçu ile çalışarak kariyerinizi yeniden inşa edebilirsiniz. Çünkü sizin için de başka türlü bir kariyer mümkün.

KARİYER KOÇLUĞUNUN FAYDALARI NELERDİR? Kariyer koçluğu, sevdiğiniz işi yapmayı ya da yaptığınız işi sevmeyi sağlayan bir farkındalık ve bakış açısı kazandırır. Bir Kariyer koçu ile birlikte çalışarak, iş yaşamınızda varmak istediğiniz hedefe ulaşmak için gerekli stratejiyi kurmayı öğrenirsiniz. Profesyonel hayatınızda gerçek istek ve hedeflerinizi fark edersiniz Sevdiğiniz işe kavuşur veya mevcut işinizde keyifle ve üreterek çalışmanın yollarını keşfedersiniz.

İş yaşamınızda sizi yoran kişi ya da durumları ne şekilde yöneteceğinizi öğrenirsiniz.

Kariyeriniz ile ilgili belirsizlikler ortadan kalkar.

Profesyonel hayatınızda neyi isteyip neyi istemediğinizi fark edersiniz.

Kariyeriniz ile ilgili yeni bir bakış açısı ve davranış modeli geliştirmenizi sağlar.

Hangi özelliklerinize yatırım yapıp geliştireceğinizi bilirsiniz. KARİYER KOÇU SEÇERKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİDİR? Kariyer Koçunuzun Uluslararası Koçluk Federasyonu’ndan (ICF) sertifikalı bir koç olduğundan emin olun. Ayrıca kendisinin yeterince uzun bir süredir farklı kariyer yolculuklarında bulunmuş olmasında da fayda vardır.

KARİYER KOÇUNU KİMLER TERCİH ETMELİDİR? İşinde potansiyelini ortaya çıkaramamış kişiler.

Kariyerine yeni bir yön çizmek isteyenler.

Sık sık iş değiştiren ancak bir türlü istediği işi veya iş ortamını bulamayanlar.

Kariyerine yeni başlayacaklar.

Mevcut işinde mutluluğu bulamamış olanlar.



KARİYER KOÇU İLE NASIL BİR ÇALIŞMA İZLENİR? Kariyer koçluğuna değerlerinizi, yaşam amacınızı ve hedeflerinizi ortaya çıkarma süreciyle başlıyoruz. Sürecin devamında kariyerinize dair engelleyici inançlarınız üzerinde çalışıyoruz. İş deneyimleriniz, becerileriniz ve güçlü yönlerinizi de değerlendirdikten sonra, kariyer hedeflerinizi belirliyoruz. Birlikte ortaya çıkardığımız hedeflere yönelik planlar ve aksiyonlar çalışmayı takip ediyor.

Minimum 6 seanslık bir taahhüt ile çalışmaya başlıyoruz. Bu kalıcı sonuçlar almak için tavsiye ettiğimiz en kısa koçluk süreci. İŞ DÜNYASINDA KADINLARA KARİYER ANLAMINDA TAVSİYELERİNİZ NELERDİR? İş dünyasında kadınlar kendi kişisel değerlerinden ödün vermeyecekleri meslekleri seçmeliler. Çünkü değerlerimiz ile uyuşmayan bir işte başarılı ve mutlu bir şekilde çalışmamız mümkün değil. Maalesef ki çok genç yaşlarda yapılan meslek seçimlerinde ailenin, eşin, dostun, akrabaların veya arkadaşların etkileriyle, bizi mutlu edecek meslekleri değil de, “başkalarının gözüyle seçmemiz gereken” meslekleri seçilebiliyoruz.