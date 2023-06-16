Kariyerinin son imzası! Beşiktaş yönetiminin Quaresma yanıtı taraftarı ikiye böldü

Geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamayla Beşiktaş'a menajeri vasıtasıyla haber yollayan ve kariyerini Siyah-Beyazlılar'da noktalamak istediğini söyleyen dünyaca ünlü yıldız Ricardo Quaresme'ya yönetimden yanıt geldi.

KARİYERİNİN SON İMZASI...

Maaş konusunda Beşiktaş'ın kendisine önereceği her teklifi kabul edeceğini de yönetime ileten Quaresma, bu transferi para için değil, kariyerinin son imzası olarak yapmak istediğini de dile getirmiş. Beşiktaş yönetiminin yanıtı ise oyuncunun hayallerini suya düşürdü.

OLUMSUZ YANIT

Beşiktaş yönetimi, Portekizli yıldızın bu talebi karşısında "Quaresma değerlidir, ancak 1 yıl oynamamış, 40 yaşında bir oyuncunun adı transfer döneminde adının Beşiktaş'la anılması yanlıştır" yanıtını verdiği öğrenildi. .

38 GOL 77 ASİST

Ricardo Quaresma, Beşiktaş formasıyla 227 maça çıktı ve bu karşılaşmalarda 38 gol, 77 asistlik katkı sağladı.



