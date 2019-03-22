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Karlar eridikten sonra ortaya çıktı! Tam 11 milyon yaşında

okan.akin okan.akin
YAŞAM  | 22.03.2019 17:14 | Son Güncelleme

Muş'un Varto ilçesinde yapılan arazi araştırması sırasında Orta Miyosen Dönemi'ne ait 11 milyon yıllık midye kabuğu ve salyangoz fosilleri tespit edildi.

Karlar eridikten sonra ortaya çıktı! Tam 11 milyon yaşında

Muş'un Varto ilçesine 10 kilometre mesafedeki Yedikavak bölgesinde karların erimesiyle ortaya çıkan fosilleri gören vatandaşlar, durumu Muş Alparslan Üniversitesi'ne (MŞÜ) bildirdi.

Bunun üzerine MŞÜ Afet Yönetim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü, Öğretim Üyesi Jeomorfolog Dr. İskender Dölek, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Şube Müdürü Ertan Öncel ile araştırma ekibi bölgede inceleme yaptı.

Araştırma sonucunda bölgede bulunan fosillerin şimdiki Muş Ovası ile Van'a kadar uzanan bölgeyi kapatan Acısu Gölü'ne ait olduğunu tespit eden araştırma ekibi, aldıkları örnekler üzerinde yaptıkları incelemeler sonucu fosillerin yaklaşık 11 milyon yıllık olduğunu belirledi.

"ANADOLU'NUN JEOLOJİK TARİHİ BAKIMINDAN ÖNEMLİ"

Dölek, yaptığı açıklamada, alanın turizm açısından da önemli olduğunu belirterek, fosillerin kayıt altına alınması gerektiğini söyledi.

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Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ile yürüttükleri tabiat varlıklarının envanter çalışmaları kapsamında bölgeyi incelediklerini anlatan Dölek, şu bilgileri verdi:

"Varto ilçesine yaklaşık 10 kilometrelik bir mesafede, karların erimesiyle ortaya çıkan deniz canlılarına ait fosiller bulduk. Yaptığımız karbon testleri ve paleontolojik yaş tayin metotlarıyla fosillerin yaklaşık 11 milyon yıl öncesine ait olduğunu belirledik. Orta Miyosen olarak ifade edeceğimiz jeolojik dönem içerisinde oluşmuş veya bugünkü Muş Ovası ile Van'a kadar uzanan bölgeyi kapatan Acısu Gölü'ne ait ekolojik şartlarda var olmuş canlı topluluklarına ait fosiller. Deniz mesafesinden yaklaşık bin 650 metre yüksekteyiz. Anadolu'nun jeolojik tarihi için önemli olduğunu düşünüyoruz."

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İskender Dölek, midye kabukları ve salyangoz olarak ifade edilecek fosil grupları dışında mikro fosillerin de bölgede bulunduğunu kaydederek, fosillerin paleojeolojik ve paleojeomorfolojik koşulları ifade etmesi açısından önemli olduğunu vurguladı.

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Bu tür yerlerin kayıt altına alınması gerektiğini dile getiren Dölek, "Sadece yer bilimleri açısından değil ilin turizm potansiyeli açısından da önemli varlıklardır. Dünyada değişen turizm anlayışı ile insanlar deniz ortamından kaçıp daha doğal ortamları tercih ediyor. Bu bakımdan, macerayı seven, keşif yapmak isteyen ve doğayı seven insanların gelip buraları görmelerini bekliyoruz." dedi.

"BURANIN KORUNMASI İÇİN ÇALIŞMALARIMIZI YAPACAĞIZ"

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Şube Müdürü Öncel de fosillerin kayıt altına alınması için gerekli çalışmaları yapacaklarını belirterek, şöyle konuştu:

"Muş sınırları içerisinde pek çok jeosit alan ve fosiller bulunmaktadır. Burasının kesin korunacak alan olarak ilan edilmesi için gerekli çalışmalarımızı yapacağız. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Tabiat Varlıkları Genel Müdürlüğü'ne bilimsel araştırma raporu sunacağız. Ön incelemelerin ardından buranın korunacak alan ilan edilmesini planlıyoruz." (AA)

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Anahtar Kelimeler:
muş Varto midye kabuğu Salyangoz

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