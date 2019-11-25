Karlar Ülkesi 2 (Frozen 2) filminden mükemmel açılış (ABD Box Office rakamları)

Karlar Ülkesi 2 (Frozen 2), beklentilerin üzerinde bir gişe performansıyla vizyona girdi. İlk hafta sonunda 127 milyon dolarlık bir gişe getirisi elde eden yapım, böylelikle ABD Box Office sıralamasına zirveden giriş yaptı. Karlar Ülkesi 2 (Frozen 2), dünya genelinde tam 350,2 milyon dolar hasılat yapmayı başardı. Karlar Ülkesi 2 (Frozen 2), açılış haftasında ayrıca önemli bir rekora da imza attı. Kasım ayında vizyona giren animasyon filmleri arasında en hızlı açılış rekoru Frozen 2'nin oldu.

Asfaltın Kralları (Ford v Ferrari) beklentilerin altında kaldı

Listenin ikinci sırasında 16 milyon dolarlık hafta sonu gişesiyle Asfaltın Kralları (Ford v Ferrari) yer aldı. Christian Bale ve Matt Damon'ın başrollerinde yer aldığı Ford v Ferrari filmi gişede bekleneni veremedi. Gişedeki ikinci hafta sonunu da geride bırakan film dünya genelinde toplam 100 milyon dolar hasılata ulaştı. 100 milyon dolarlık bütçeyle hazırlanan Ford v Ferrari, hem eleştirmenlerden hem de izleyicilerden olumlu yorumlar almasına rağmen gişe performansı beklentilerin altında kaldı.

ABD’de vizyona yeni giren Tom Hank’li A Beautiful Day in the Neighborhood filmi, 13,5 milyon dolarlık hasılatıyla listeye üçüncü sıradan giriş yaptı. 9,3 milyon dolarlık hasılatıyla 21 Bridges dördüncü sırada yer alırken, onu 4,7 milyon dolarlık gişesiyle dönem filmi Midway takip etti.

Listenin devamında sırasıyla;