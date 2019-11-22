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Karlar Ülkesi II, açılışını rekorla yaptı

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SİNEMA TV  | Son Güncelleme

Yılın en çok beklenen animasyon filmlerinden biri olan Karlar Ülkesi II, 20 Kasım’da beyaz perdede yerini aldı. Karlar Ülkesi II, vizyondaki ilk gününü rekor bir açılış ile tamamladı. Film ilk gün yaklaşık 187 bin kişi tarafından izlendi ve yaklaşık 2,9 milyon TL’lik bir hasılat elde ederek, Türkiye’de bugüne kadar vizyona giren yerli ve yabancı bütün animasyon filmleri arasında, en yüksek açılış günü seyirci sayısına ulaştı.

Karlar Ülkesi II, açılışını rekorla yaptı

Yılın en çok beklenen animasyon filmlerinden biri olan Karlar Ülkesi II, 20 Kasım’da beyaz perdede yerini aldı. Filmin vizyona girdiği ilk gün, her yaştan izleyici sinema salonlarını doldurdu. Karlar Ülkesi II, vizyondaki ilk gününü rekor bir açılış ile tamamladı. Film ilk gün yaklaşık 187 bin kişi tarafından izlendi ve yaklaşık 2,9 milyon TL’lik bir hasılat elde ederek, Türkiye’de bugüne kadar vizyona giren yerli ve yabancı bütün animasyon filmleri arasında, en yüksek açılış günü seyirci sayısına ulaştı.

KARLAR ÜLKESİ 2 (FROZEN 2) EN İYİ AÇILIŞ YAPAN FİLM OLDU

Karlar Ülkesi II aynı zamanda, Disney animasyon filmleri arasında da en iyi açılış yapan film oldu. Karlar Ülkesi II’nin açılış günü seyirci sayısı, 2014 yılında vizyona giren Karlar Ülkesi filminin ilk hafta sonu seyirci sayısının da üzerine çıktı. Karlar Ülkesi filminin açılış hafta sonu yaklaşık olarak 177 bin seyrici ile tamamlanmıştı. Bunun yanı sıra Karlar Ülkesi II, stüdyo filmleri (MPA) içinde de bugüne kadarki en iyi ilk gün açılış hasılatını yapan filmler arasında üçüncü sıraya yerleşti.


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Karlar Ülkesi II Frozen Frozen 2

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