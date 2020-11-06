Karnabahar çorbası nasıl yapılır? İşte MasterChef İrlanda usulü karnabahar çorbası tarifi! Karnabahar çorbası malzemeleri neler?

Zeytinyağını geniş bir tencerede kızdırdıktan sonra karnabahar, patates, kuru soğan ve kereviz sapı parçalarını hafif bir renk alana kadar soteleyin.

Kök kısmını kestikten sonra çiçeklerine ayırdığınız karnabaharların sap kısımlarını kısaltın. Bol suda yıkadıktan sonra fazla sularını süzdürün ve kabuklarını soyduğunuz patates ve kuru soğanı iri parçalar halinde kesin. Kereviz sapını ince ince doğrayın.

MasterChef son bölümde İrlanda menüsü içinde karnabahar çorbası da yer aldı. MasterChef'le birlikte karnabahar çorbasının tarifi de araştırılmaya başladı. İşte karnabahar çorbası hazırlanışı ve malzemeleri.

Çorbaya kıvam ve lezzet verecek terbiye karışımı için; tereyağını ayrı bir sos tenceresinde eritin. Unu katıp kokusu çıkana kadar kısık ateşte kavurun.

Soğuk sütü azar azar katıp, topaklanmaması için bir çırpıcı yardımıyla sürekli karıştırdıktan sonra kıvam alan sosu ocaktan alın.

Karnabahar ağırlıklı olmak üzere et suyunda haşlanan sebzelere hazırladığınız sos karışımını ekleyin.

Son olarak, tuz ve taze çekilmiş tane karabiber eklediğiniz karnabahar çorbasını, kısık ateşte 5 dakika daha pişirdikten sonra ocaktan alın.

Pürüzsüz bir kıvam alması için blenderdan geçirdiğiniz çorbayı sıcak olarak servis edin.

