Karnabahar kızartması: Sadece 10 dakikada kolay karnabahar kızartması

Kış mevsiminin favori sebzelerinden karnabahar, ülkemizde en çok salçalı tencere yemeği ve karnabahar kızartması olarak tercih ediliyor. Karnabahar kızartması tarifi de damak zevkine göre farklı şekillerde yapılabiliyor. Bazıları karnabaharı sodayla yaparken bazıları beyaz un yerine galeta unuyla kızartıyor bazıları ise bu lezzet fırtınasını fırında karnabahar kızartması olarak sofraya koyuyor. Sizler için en çok tercih edilen kolay karnabahar kızartması tarifini hazırladık. Eğer evde karnabaharı sevmeyenler varsa bu tarifle kış güzelinin en lezzetli hali olan karnabahar kızartmasını sevdirebilirsiniz.

KARNABAHAR KIZARTMASI İÇİN MALZEMELER

10 dakikada hazırlayabileceğiniz 4 kişilik nefis karnabahar kızartması için malzemeler;

1 adet orta boy karnabahar

1 litre sıcak su

1 su bardağı un

1 su bardağı süt

2 adet organik yumurta

Tuz

1 su bardağı sıvıyağ

KARNABAHAR KIZARTMASI NASIL YAPILIR?

Sert köklerinden ayırıp temizlediğiniz karnabaharın çiçeklerini küçük küçük ayırın.

1 tatlı kaşığı un koyduğunuz 1 litre suyun içine karnabahar parçalarını koyup 10 dakikadan fazla olmamak şartıyla haşlayın.

Haşlanan karnabaharları süzün ve bir tabağa alın.

Yumurta, un, süt ve tuzu derin bir karıştırma kabına alın ve çırpın.

Bu esnada derin bir kızartma tenceresine 1 su bardağı sıvıyağı ekleyin ve kızdırmaya bırakın.

Haşladığınız karnabaharları hazırladığınız kızartma harcının içine koyup iyice harmanlanana kadar karıştırın.

Kızartma harcına buladığınız karnabaharları kızartmaya tenceresine alın.

Karnabaharları renkleri altın sarısı oluncaya kadar kızartın.

Kızaran karnabaharları, fazla yağını çekmesi için kağıt havlu serdiğiniz bir tabağa alın.

Yağını salan karnabaharları servis tabağına alabilirsiniz.

Afiyet olsun.

KARNABAHAR KIZARTMASI TARİFİ PÜF NOKTALARI

Karnabaharları fritözde kızartabilirsiniz.

Kızartmaların daha çıtır olması için süt miktarını yarı yarıya azaltıp yerine soda kullanabilirsiniz.

Karnabaharlarınızın daha çıtır olması için haşlama suyuna limon veya tuz ekleyebilirsiniz.

KARNABAHAR KIZARTMASI ÇEŞİTLERİ

Kolay karnabahar kızartması malzemeleri içinden sütü çıkarıp yerine soda ekleyerek sütsüz karnabahar kızartması yapabilirsiniz. Karnabaharın en çok tercih edilen diğer bir çeşidi ise fırında karnabahar kızartmasıdır.

KARNABAHAR KIZARTMASI SUNUMLARI

Karnabahar kızartmasını yanında dereotu ve sarımsaklı yoğurtla servis edebilirsiniz.

KARNABAHAR KIZARTMASI KALORİ?

Yüksek kalorili yiyeceklerden biri olan karnabahar kızartması diyet yapanlara önerilmez. 100 gramlık ortalama bir porsiyon karnabahar kızartması 185 kaloridir.

