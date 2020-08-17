Karnabahar kızartması: Sadece 10 dakikada kolay karnabahar kızartması

Kış mevsiminin favori sebzelerinden karnabahar, ülkemizde en çok salçalı tencere yemeği ve karnabahar kızartması olarak tercih ediliyor. Karnabahar kızartması tarifi de damak zevkine göre farklı şekillerde yapılabiliyor. Bazıları karnabaharı sodayla yaparken bazıları beyaz un yerine galeta unuyla kızartıyor bazıları ise bu lezzet fırtınasını fırında karnabahar kızartması olarak sofraya koyuyor. Sizler için en çok tercih edilen kolay karnabahar kızartması tarifini hazırladık. Eğer evde karnabaharı sevmeyenler varsa bu tarifle kış güzelinin en lezzetli hali olan karnabahar kızartmasını sevdirebilirsiniz.
10 dakikada hazırlayabileceğiniz 4 kişilik nefis karnabahar kızartması için malzemeler;
Afiyet olsun.
Karnabaharları fritözde kızartabilirsiniz.
Kızartmaların daha çıtır olması için süt miktarını yarı yarıya azaltıp yerine soda kullanabilirsiniz.
Karnabaharlarınızın daha çıtır olması için haşlama suyuna limon veya tuz ekleyebilirsiniz.
Kolay karnabahar kızartması malzemeleri içinden sütü çıkarıp yerine soda ekleyerek sütsüz karnabahar kızartması yapabilirsiniz. Karnabaharın en çok tercih edilen diğer bir çeşidi ise fırında karnabahar kızartmasıdır.
Karnabahar kızartmasını yanında dereotu ve sarımsaklı yoğurtla servis edebilirsiniz.
Yüksek kalorili yiyeceklerden biri olan karnabahar kızartması diyet yapanlara önerilmez. 100 gramlık ortalama bir porsiyon karnabahar kızartması 185 kaloridir.
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